CADE Ejecutivos 2022/Paracas.- El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, durante su presentación señaló que con la CAF se realizará un estudio a profundidad para evaluar la sostenibilidad de Petroperú

“Petroperú abastece al 50% del mercado, sobre todo al interior del país. Para mí una mala decisión, hace 10 años antes, fue proponer embarcarse en la modernización de Talara (...) En principio costaba 1,400 millones de dólares, pero en el camino se convirtió en la construcción de una nueva refinería cuyo costo está en alrededor de 6,000 millones de dólares”, señaló.

“Para mí el problema es la no imposición de líneas de financiamiento para desarrollar proyectos de inversión. El tema es que como no se tuvo financiamiento anterior, en varios momentos en el tiempo, el financiamiento efectivo del avance de la obra en el caso de modernización se hizo usando capital de trabajo lo cual genera complicaciones”, agregó.

Según dijo el titular del MEF, el ratio de endeudamiento estaba en ciertos topes establecidos con algunos acreedores por lo que no podía endeudarse, por lo que el único recurso que quedaba era aplicar recursos para capitalizar a la empresa. “¿Cuán sostenible es Petroperú en el futuro, y para eso con la CAF estamos cerrando una contribución no reembolsable para hacer un estudio a profundidad de lo que es el sostenimiento de Petroperú”.

“Puede ser posible que una empresa como Petroperú, ya debidamente repotenciada, con una idea clara, a partir de un proceso de estudio, si la empresa alcanza -como esperamos- su sostenibilidad financiera, esos recursos que se aportó al capital puede ser recuperable paulatinamente”, comentó.

Cabe recordar que el MEF dio aportes en mayo de este año por US$ 750 millones y un reciente anuncio de S/ 4,000 millones como capital; además de los US$ 500 millones como garantías crediticias a través del Banco de la Nación; lo que suma US$ 2,500 millones.

Reacciones

Giulio Valz-Gen de las Casas, socio de 50+1

El ministro dio su versión, dijo: “Básicamente tuve que tomar una decisión”. Petroperú, si fuera una empresa “normal”, estaría sin ninguna duda dentro del Sistema Concursal como una empresa insolvente. ¿Qué debería pasar con Petroperú si fuera una empresa privada? Sus acreedores deberían tomar el control de la empresa porque el accionista, en este caso el Estado, no la ha sabido gobernar. En la medida que eso no ha ocurrido, porque se le ha puesto una “corona” a esta empresa por tener la categoría de estatal, lo que dice el ministro en realidad no creo que vaya a pasar, que le vayan a pagar el aporte de capital. Entiendo que es una inyección de capital, el retorno lo veo difícil. (El ministro) anunció que se está haciendo un informe para ver la proyección de la empresa, tanto interno como externo. Habrá que ver qué dice el informe, y si se puede replantear la existencia de Petroperú, privatizarla, vender una parte o algo, porque no podemos tener este “hueco” generando el gasto de tanto dinero público.

Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

El Estado no debe ser un empresario porque cuando administra una empresa como Petroperú, no juega necesariamente con las reglas que juegan todos los privados. Esto nos lleva un poco a seguir trabajando en políticas públicas importantes como es el fortalecimiento del libre mercado, que nosotros asumimos unos años atrás, en el cual el rol del Estado es un promotor, de la inversión, del crecimiento económico, pero no un rol de empresario. No creo que vaya a suceder en el corto plazo (la privatización de Petroperú). No se hizo ni en los 90 cuando esa era la bandera y el cambio de paradigma. No se privatizó Petroperú, pero se sigue alimentando a este monstruo. Todos sabemos que en algún momento hay que parar. El Gobierno, sea este -aunque lo dudo-, o uno que venga que sea capaz de ponerle el cascabel al gato, va a ser una gran obra del país.