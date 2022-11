En la presentación diurna del CADE Ejecutivos 2022, el exministro de Economía, Luis Carranza, señaló que el gobierno central a través de los años, ha gastado los recursos económicos del Estado, inflando la planilla pública; ello, en el marco de su participación en el segmento “Recomponer y exigir un Estado que funcione”.

“En el gobierno central nos hemos gastado la plata, inflando la planilla; en los últimos 20 años hemos multiplicado casi cinco veces la planilla pública. En términos de PBI se ha duplicado”, señaló Carranza.

El exfuncionario del gobierno aprista recordó que durante su paso por el Ministerio de Economía y Finanzas se introdujo una regla fiscal con el que se incorporó un tope al crecimiento del gasto corriente, lográndose estabilizar respecto a PBI.

“El político tiene como incentivo contratar a gente (…) en el gobierno de Humala ese tope (al crecimiento del gasto corriente) se levantó y ya vemos lo que ha pasado. Todavía no tenemos un problema fiscal, pero qué va a pasar de acá en cinco o 10 años, yo hablé con los congresistas para que no hubiera ese cambio en la regla fiscal, no me hicieron caso porque son políticos”, refirió.

En la previa, el también director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres dijo que es necesario contar con “instituciones políticas que resuelvan problemas de acción colectiva, brinde servicios de calidad, proteja los derechos de propiedad y mantenga seguridad mínima para desarrollarse con libertad”.

Para ello, consideró indispensable contar con cinco aspectos: capital humano, procesos, gestión, presupuesto e instituciones autónomas y responsables de sus acciones funcionalmente.

“¿Cómo vamos en procesos? toda la interacción del sector privado para invertir, desde tener acceso al crédito, sacar licencia comercial u operar se ha ido complicando de una manera interminable”, anotó el ejecutivo, a la vez que mencionó que el ranking de facilidad para hacer negocio del Banco Mundial muestra un deterioro significativo de este concepto desde el 2011.

En torno a gestión, Carranza cuestionó la paralización de proyectos emblemáticos como Majes Siguas, Chavimochic, entre otros. “Nadie toma decisiones. ¿Dónde está la sociedad?, La Libertad, Arequipa. Hay un serio problema de gestión”, reflexionó.

En otro momento, destacó que, si bien existen regiones favorecidas por el canon minero, no se han desarrollado en la medida necesaria. “Les pongo solo el caso de Arequipa; más de 11 mil millones de soles en los últimos 20 años, pero dónde están los hospitales, los colegios, el metro de Arequipa, por qué la sociedad no exige”, agregó Carranza, quien inicialmente sostuvo que “hay elites políticas que secuestran a la sociedad con populismo y clientelismo político”.