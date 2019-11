Paracas.- Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF, señaló que resulta importante identificar la estrategia de largo plazo para el Perú en busca de retomar el crecimiento económico y desarrollo de las sociedades.

“Identificar cuál es esta estrategia de largo plazo es fundamental para poder encarrilar nuestro país. Preocupa el corto plazo por la enorme confusión que hay y en esta enorme confusión lo que necesitamos son ideas claras y visibilizar -como decía antes- todos los beneficios que hemos recibido en los últimos 30 años”, anotó.

Agregó, por ejemplo, que aún cuando en la región se identifica al Perú como un país con fortalezas en la economía y potenciales enormes, no es sencillo que como nación hayan acuerdos en alguans situaciones. “Somos un país minero, la ruta a la prosperidad pasa por utilizar muy bien nuestros recursos naturales, y es algo que no lo vemos como país”, remarcó.

-Los sistemas-

Carranza remarcó que una sociedad próspera es aquella que avanza en el ámbito económico, político y social de manera armónica, quizá no al mismo tiempo, pero sí de la misma manera. “Tenemos que ver cuáles son las cosas que tenemos que mover para que estos tres sistemas evolucionen en la misma dirección”, remarcó.

Ante ello, señaló que existen algunos tópicos que generan movimiento en los tres ámbitos:

Las instituciones fuertes y de calidad promueven el crecimiento. Carranza indicó que no hay país desarrollado con baja institucionalidad.

Otro punto que destacó fue la eficiencia del gasto público. “El tamaño del gasto público no es tan importante como la eficiencia en la provisión del servicio como en infraestructura, educación y salud”, refirió. Añadió que la aguja puede cambiar si se pone el foco en la educación.

Asimismo, un punto clave también resulta la competencia en los mercados. El presidente de CAF detalló que una economía que no tiene competencia en sus mercados tiene empresarios ricos, pero con clases medias oprimidas que no crecen y no mejoran, y tarde o temprano el país deja de crecer.

-Las empresas-

Ante el contexto actual, Carranza indicó que se debe castigar al empresario corrupto, sin embargo, no se debe destruir la generación de valor del sector privado.

“Si el directivo comete actos de corrupción debe tener toda la sanción de la ley y la empresa tiene que ser multada, pero no podemos meter (todo) en un solo saco y destruir la generación de valor. Que lo que sucede no solo involucra a trabajadores honestos, sino a proveedores y sistemas financieros. El deber fundamental del Estado es separar el trigo de la paja”, remarcó.