CADE 2018: "Hoy es más urgente que nunca que nos juguemos decididamente por el Perú"

Paracas.- El presidente de CADE Ejecutivos 2018, Gonzalo Aguirre , puso énfasis en la difícil coyuntura que afronta el Perú por los casos de corrupción e hizo un llamado para que la clase empresarial asuma un liderazgo que "no puede eludir".

"Los sucesos de este año en nuestro país hacen evidente que los peruanos debemos valorar aún más, el haber construido un espacio como el que hoy nos reúne", comentó.

Agregó que la CADE convoca a sus participantes a reflexionar, intercambiar ideas, escuchar propuestas y pensar en el Perú más allá de "empresas y la sazón política que no nos deja".

Indicó que si no mejoran el sector público y las instituciones del Estado entonces el país no podrá seguir creciendo al ritmo necesario para cerrar brechas y generar oportunidades para todos.

"Ambas cuerdas, la política y la económica, o si queremos la pública y la privada, deben funcionar al unísono y aceleradamente", subrayó.

Aguirre manifestó en la actualidad la principal preocupación es la corrupción, ya que nunca antes había sido tan evidente como en los últimos años.

"Nunca antes se había insertado tan insidiosamente en nuestro tejido social pero también, como nunca antes, el Perú ha tomado enteramente una posición de lucha contra esa realidad, contra la raíz de todos los males", subrayó.

Asimismo, recordó que el lema de la CADE 2018 es "liderazgo empresarial por un Perú moderno" y llama al reto de entrelazar íntimamente las cuerdas económica, política y los valores.

"Alude a un compromiso que como clase dirigente no terminamos de asumir plenamente. Hoy es más urgente que nunca que nos la juguemos entera y decididamente por nuestro país", comentó.

Indicó que la clase empresarial comprende los peruanos más privilegiados porque han recibido una excelente educación, ser exitosos en su quehacer económico y por tener profesionales de primer nivel.

"Nos toca asumir un rol que podemos eludir pero que no debemos eludir. debemos liderar no solo desde nuestras empresas sino en especial en nuestro país, y no solamente por momentos sino desde siempre", refirió.

Detalló que sicarios, Cuellos Blancos del Puerto, narcotraficantes, universidades bamba, educación estafa, madera ilegal, minería ilegal, Amazonía en proceso de destrucción, así como minas, pozos petroleros y vías acechadas son algunos de los problemas del país.

A esto se suman las autoridades delictivas, presidentes huidos o asilados, empresarios corruptos, congresistas indolentes, niños anémicos, infraestructura colapsada, ríos contaminados, competitividad rezagada e institucionales debilitadas.