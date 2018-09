BVL retrocede tras caída global del precio de los metales

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) finalizó la jornada bursátil de este jueves en terreno negativo afectada por los títulos del sector minero ante la caída global de los precios de los metales.

El índice SP/BVL Perú Selectivo, que engloba a las 18 acciones con mayor liquidez y capitalización de la bolsa limeña, retrocedió un leve 0.09%, a 508.42 puntos. En lo que va del año, acumula un descenso de 1.16%.

En tanto, el índice SP/BVL Perú General de la bolsa limeña perdió un 0.33%, a 19,538.36 puntos. A nivel anual, registra una caída de 2.18%.

Índices del día al cierre de la jornada en la bolsa limeña. (Fuente: BVL) Índices del día al cierre de la jornada en la bolsa limeña. (Fuente: BVL) Índices del día al cierre de la jornada en la bolsa limeña. (Fuente: BVL)

Durante la jornada se reportó un monto negociado de más de S/ 35 millones en 351 operaciones.

En el sector minero, los valores de la productora de zinc Trevali cayeron un 3.57%, a US$ 0.54, mientras que Cerro Verde retrocedió un 1.32%, a US$ 22.5. El papel de Buenaventura perdió un 1.19% a US$ 13.3.

Por otra parte, destacó la subida de las acciones de la constructora peruana Graña y Montero en 4%, a S/ 1.83.