El avance en la invasión de Rusia a Ucrania, y las sanciones de Estados Unidos y sus aliados de occidente, han incorporado volatilidad a los mercados de renta variable de forma generalizada, principalmente el europeo, lo cual se ha reflejado en movimientos de índices como el S&P 500 (índice que representa a la economía de Estados Unidos) y el STOXX 600 (índice que agrupa a la principales compañías europeas). ¿Qué se espera de la bolsa peruana?

Washington López, gerente general de Washington Capital, mencionó que la invasión rusa, y su efecto en los commodities, va sumando a las presiones de inflación y al escenario de una Reserva Federal (Fed) con una postura “más agresiva” procurando la estabilidad de su economía.

“Es posible que el aumento, en la tasa de la Fed, sea de 50 básicos e incluso se anuncie cuantos habrá este año. Esto generaría una gran salida del mercado de renta variable y hacer más atractiva la renta fija, haciendo caer a la bolsa estadounidense en emergentes como la peruana”, puntualizó.

Asimismo, López indicó que la bolsa podría verse negativamente influenciada por sectores como el financiero, que es más propenso a reaccionar de manera negativa a este tipo de escenarios de tensiones.

“El EPU (ETF que replica la Bolsa de Valores de Lima) tiene un precio sólido de US$ 35. Nuestra visión, por todo lo que pasa en el mundo, es que los inversionistas opten por tomar ganancia de su posición y volver a recomprar Perú en la zona de US$ 31. Entonces, esperamos una caída alrededor del 10% de la bolsa peruana influenciada por el sector financiero, como Credicorp o Intercorp, y de consumo, que generalmente reaccionan a este tipo de tensiones geopolíticas, por su correlación con la bolsa americana”, precisó.

Por otro lado, señaló que el sector minero sopesaría este efecto negativo, debido al efecto positivo que se ha visto sobre todo a través del oro. “Perú tiene una concentración en empresas mineras, y si los metales como el cobre y oro suben, entonces a estas, y a la bolsa, les va bien”, precisó.

Por su parte, Jaime Aritio, subgerente de Negocio en Latinoamérica de Renta4 SAB, indicó que no se espera un impacto significativo en los activos peruanos en el mediano y largo plazo.

“No esperamos un impacto importante en el medio y largo plazo, ya que la capacidad de generación de beneficios de empresas como BBVA, Alicorp o Volcan no dependen de factores geopolíticos en Europa del este, tampoco la capacidad de pago de los emisores de deuda ya sea corporativa como soberana”, indicó.

Sin embargo, indicó Aritio, se podría llegar a ver un impacto directo en la BVL en caso de que las tensiones escalen e involucren a actores importantes para la economía peruana como China (destino de dos tercios de las exportaciones de cobre del país).

“La postura de China hasta la fecha ha sido neutral. Resulta poco probable que bajo las condiciones actuales China opte por cambiar su postura y apoyar una intervención directa, ya que de hacerlo cabría esperar un movimiento similar por parte de Estados Unidos hacia ellos, algo que no le interesa ya que están en vías de mejorar su relación con la administración Biden”, afirmó.

Según Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, la bolsa peruana tendría como segmento más sensible, de manera positiva, el minero, explicado por las alzas en el precio de materias primas como el oro.

“Al Perú (en referencia a la bolsa) no le está yendo mal y se está viendo beneficiada por el precio del cobre y oro. Las tensiones no están afectando tanto. Se debe tomar en cuenta, además, que las caídas en EE.UU. y Europa no han sido aún tan significativas. Es Rusia el que se ha visto por ahora más golpeado”, indicó.

Reacción de inversionista peruano

Según López, el inversionista peruano con activos en el extranjero, en medio de escenarios de volatilidad, generalmente toma una posición más conservadora.

“El peruano es una inversionista aún muy conservador y pegado hacia las noticias, por lo que escenarios de este tipo (en referencia a la invasión rusa) podría hacer que moderen un poco su exposición”, subrayó.

Agregó que la recomendación es que vayan al cash (vender posición y estar en dólares) y esperar hasta que se encuentre mejores precios (más bajos). Además, creemos que los precios de las acciones de Estados Unidos en muchos sectores están sobrevalorados por los estímulos monetarios y fiscales que dio el gobierno americano y la Fed en su momento”, indicó.

Por otro lado, señaló que el inversor peruano tiende a estar en minería, lo cual es una buena opción al ser uno de los sectores menos afectados en la coyuntura actual. “Si están refugiados en esas empresas es una buena decisión”, afirmó.

En corto

Según el representante de Renta4 SAB, las noticias negativas sobre el conflicto traen volatilidad al mercado, lo que puede representar una oportunidad de compra para los inversores interesados en diversificar sus portafolios en los mercados europeos.

“Esto sería especialmente en empresas de calidad como Siemens, Air Liquide o Adidas, que dominan su mercado y cuya industria tiene altas barreras de entrada para posibles competidores, lo que da tranquilidad sobre su generación de valor a sus accionistas en el medio y largo plazo”, señaló.

Dato