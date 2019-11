Las crisis políticas y sociales que atraviesan países de América Latina, como Chile o Bolivia, le restan atractivo al mercado peruano como destino de inversiones globales, lo que podría reflejarse en los rendimientos a mediano plazo, sostuvo Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto de Desarrollo de Negocios de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Zapatero manifestó que si bien hay inversionistas muy enfocados en países particulares, se trate de su propio país u otro, cuyo interés no se ve afectado por la incertidumbre en naciones vecinas, hay otros inversionistas globales que tienden a mirar a la región como un todo. Para ellos, cuando aumenta la incertidumbre en un país de América Latina, la región entera pierde atractivo.

“Los inversionistas extranjeros tienden a ver la región como un todo y esto es como un avión: tú te sientes más seguro en un avión con varios motores, pero si un motor falla y otro también comienza a fallar, definitivamente no quieres estar en ese avión. De igual modo, el capital es muy volátil y entonces la región como un todo se vuelve menos atractiva y definitivamente eso afecta los flujos de inversión hacia el Perú”, dijo a Gestion.pe.

Según señaló, por lo general dichos inversionistas suelen adquirir acciones en varios mercados de América Latina, y no únicamente en el Perú. “Sí, hay un impacto. Se está evidenciando menos interés en la región. Lo que pasa es que hay contrapesos, al mismo tiempo también ves a otros inversionistas locales que van entrando (…). Creo que, a mediano plazo, no contar con una Argentina dinámica, no contar con un Chile dinámico, nos va a afectar”, expresó.

Sin embargo, a corto plazo todavía no se evidencian impactos negativos y los niveles de actividad de la BVL cubren las expectativas, señaló.

En cambio, en Chile el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA) de la Bolsa de Valores de Santiago cayó 4.2% el último martes, su segunda mayor caída desde el 18 de octubre, fecha en que empezaron las protestas en Chile, que han paralizado parte importante de la producción.

Cierre de año en positivo

Zapatero sostuvo que para la BVL se esperan resultados positivos al cierre de este año, a pesar de que ha habido un rendimiento bastante desigual entre los diversos sectores.

“Digamos que este año está un poco jugado. Hemos tenido un dinamismo muy interesante en consumo, los sectores agroindustrial, de construcción, una cierta recuperación en el sector eléctrico y el sector minero ha tenido un poco más de presión, su rendimiento no ha sido tan positivo. El índice, cuando uno ve rendimientos de 2 o 3%, esconde una dispersión en rendimientos. Hay sectores que han tenido un crecimiento a doble dígito y sectores que han tenido un crecimiento negativo”, señaló.

Asimismo, proyecta que el 2020 los rendimientos continúen ganando atractivo, puesto que, el los analistas de las sociedades agentes de bolsa (SAB) manifiestan mayor optimismo y señalan potenciales de subidas que no se apreciaban desde fines del 2015.

“Para el próximo año lo que se vislumbra un poco es que el ratio de subvaluación del mercado peruano aparentemente muestra que el mercado es bastante atractivo, sobre todo habiendo terminado la temporada de utilidades. Eso es lo que nosotros recogemos del consenso del mercado, de los analistas de las SAB. Entonces, algo que se está evidenciando es que hay oportunidades de inversión en la Bolsa de Valores de Lima”, agregó.

En ese sentido, señaló que hay sectores que pueden tener un rendimiento importante, como el de construcción, y que a mediano plazo lo tendrá el sector minero.

“Con la reconversión energética hacia electricidad o energías más renovables, se requiere metales conductores de electricidad como el cobre. Creo que metales como el cobre pueden seguir siendo interesantes en el mediano plazo”, indicó Zapatero Alba.