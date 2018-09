BVL cierra en terreno positivo en línea con el alza del precio de los metales

La Bolsa de Valores de Lima ( BVL ) finalizó la sesión bursátil de hoy con importantes ganancias en sus principales indicadores, apoyada en el alza internacional del precio de los metales y el repunte de los sectores financiero y minero en la plaza limeña.

El índice SP/BVL Perú Selectivo, compuesto por las 18 acciones más líquidas y de mayor capitalización en el parqué limeño, subió un 1.17% a 506,35 puntos, su mejor nivel en más de dos semanas. Sin embargo, en lo que va del año aun acumula un descenso de 1.56%.

En tanto, el índice SP/BVL Perú General ganó un 1.63%, hasta ubicarse en 19,488.34 puntos. A nivel anual, el indicador muestra una caída del 4.24%.

Durante la jornada se reportó un monto negociado de más de S/ 37 millones en 464 operaciones.

En el sector minero, el título de Southern Copper ascendió un 4.4%, a US$ 43.5; el papel de la polimetálica Milpo subió un 4.5%, a S/ 3.98; las acciones de Cerro Verde treparon un 2.95%, a US$ 22.65. Asimismo, reportó ganancias la productora de oro Buenaventura avanzando un 2.9% a US$ 13.42

Las acciones del holding financiero Credicorp, de gran importancia para la BVL, subió un 2.7%, a US$ 226.4, manteniendo su racha al alza de 7 días.

Cabe destacar que la mayoría de los metales subieron hoy por la depreciación del dólar, al disminuir las preocupaciones sobre el impacto en el corto plazo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China .