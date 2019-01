BVL cierra enero con ganancia de 4.93% impulsada por títulos mineros

El índice referencial de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el jueves en alza y acumuló una ganancia del 4.93% en enero, impulsada por acciones mineras y financieras en medio de un avance del precio del cobre, clave para la economía del país.

El índice selectivo, compuesto por las 18 acciones con mayor liquidez y capitalización de la plaza limeña, subió en la jornada un 0.88%, a 537.63 puntos.

Con este resultado el índice referencial de la BVL avanzó en enero casi un 5%, recuperándose de la caída de un 0.56% en el 2018.

Asimismo el índice general de la bolsa ganó preliminarmente un 0.59%, a 20,185.39 puntos.

Entre las líderes, el papel de Cerro Verde sumó 2.99%, a US$ 20.7 y Trevali Mining avanzó un 2,17%, a US$ 0.28; mientras que la productora de oro Buenaventura subió un 0.39%, a US$ 15.4.

Credicorp , el mayor holding financiero del país, avanzó un 2.08%, US$ 242.96 por papel. La minera Southern Copper revirtió ganancias iniciales de la jornada y bajó al cierre un 0.39%, a US$ 33.57.

El precio del cobre tocó en la jornada un máximo de siete semanas por una bajada del dólar luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos se mostró más cauta respecto a su política monetaria, pero las ganancias se vieron limitadas por una baja de la actividad manufacturera de China.

En tanto, la moneda peruana cerró el jueves con una importante alza y acumuló en enero un avance de 1.22%, por un repunte del precio del cobre y la postura reservada que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos frente a las tasas de interés.