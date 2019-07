BVL cierra al alza por acciones de Intercorp, que se disparan a máximo de 12 años

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró al alza este jueves impulsada por los papeles del holding financiero Intercorp, que cotizaron en su mejor nivel desde 2007 y fueron de las más negociadas de la rueda.

El índice SP/BVL Perú Selectivo, compuesto por las 15 acciones con mayor liquidez y capitalización de la plaza lime ña, avanzó un 0.69% a 553.73 puntos. Asimismo, el referencial del mercado acumula en el año una ganancia de un 8.08%, frente a la baja de un 0.40% en 2018.



En tanto, el índice SP/BVL Perú General de la bolsa limeña ganó un 0.36%, a 20,846.1 puntos.

En la sesión se reportó un monto negociado de más de S/ 21 millones en 237 operaciones.

El papel de Intercorp avanzó un 7.99% a US$ 50, luego de que el holding anunciara que ingresó una oferta pública de aproximadamente 9 millones de acciones comunes para ser listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a un precio de US$ 44 y US$ 50.

A nivel local, el dólar cerró estable el jueves en medio de la estabilidad global del billete verde y del precio del cobre, el principal envío del país, en una jornada de escasas operaciones por un feriado en Estados Unidos.