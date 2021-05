La Bolsa de Valores de Lima (BVL) obtuvo malos resultados al cerrar la jornada del martes con pérdidas arrastrada por la caída de las acciones de los sectores de minería, financiero, industria y servicios.

Al cierre de las operaciones del martes, el Índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, registró una caída de -0,68% y se ubicó en 21.684,49 puntos.

Mientras, el Índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado local, también tuvo un impacto negativo de -0.35% y terminó en 573.7 unidades.

Durante la sesión se reportó un monto transado de S/ 99 millones. Además, se cotizaron acciones de 86 empresas, de las cuales 36 subieron, 36 bajaron y 14 no registraron variación.

Los acciones en rojo fueron de los sectores financiero (-1.71%), servicios (-1.43%), electricidad (-1.43%), minería (-0.59%), industria (-0.45%) y construcción (-0.1%). En tanto, el único que reportó ganancia fue el rubro de consumo (0.19%).

Entre los papeles que más bajaron durante la jornada en la plaza limeña figuran T & T Inc (-7.19%), Candente Copper (-5.56%), Corp. Banco de Crédito del Perú (-5.02%), Refinería La Pampilla (-4.84%), Intercopr Financial Services INC (-3.35%) y Rímac Seguros y Reaseguros (-2.86%).

Mientras que los títulos que más subieron fueron Trevali Mining Corporation (+13.78%), Compañía de Minas Buenaventura (+8.95%), Facebook Inc (+4.71%), ARK Innovation ETF (+3.5%) y Unión Andina de Cementos (+2.6%).