BVL cae leve, en línea con mercados externos y baja de precios del zinc

Foto 4 | Dividendos entregados en el 2017 crecieron en 56% a US$ 2,089 millones. Las empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) pagaron dividendos por US$ 2,089 millones en el 2017, cifra 56% mayor a la repartida en el ejercicio previo, según datos de Cavali. Estos dividendos corresponden a las acciones que están registradas electrónicamente en Cavali. En general, las empresas de la BVL han mantenido su política de dividendos, es decir no ha cambiado la proporción de utilidades que entregan a sus accionistas, refirió a Gestión Miguel Pancorvo, gerente general de Sura SAB. Explicó que las empresas exhibieron mejores resulta dos financieros desde el 2016 respecto a años anteriores y, en consecuencia, el monto de dividendos entregados en el 2017 se incrementó sustancialmente. Una empresa puede destinar sus utilidades para distribuirlas entre sus accionistas o reinvertirlas en la propia compañía (Foto: Andina).