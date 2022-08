Para explicar los alcances de las nuevas proyecciones, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, convocó a una conferencia de prensa, donde además de explicar las razones de las proyecciones para la economía, hizo una férrea defensa de las competencias del MEF e incluso advirtió que dejaría el cargo si el presidente Pedro Castillo no escucha sus recomendaciones.

Burneo llegó al MEF el 5 de agosto último. Contó que en esos primeros días tuvo una conversación con el presidente Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, en la cual les manifestó que la reducción del IGV a 8% a los restaurantes no era una medida acertada.

Sin embargo, su consejo no fue escuchado y días después, el 13 de setiembre, el Gobierno promulgó la norma con una ceremonia en Palacio de Gobierno.

“Absolutamente no estoy de acuerdo con este tipo de medidas, pero creo que esa va a ser la primera y la última, no creo que haya más, porque definitivamente si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición”, advirtió.

Dijo que de aquí en adelante este tipo de iniciativas deben evaluarse primero en el MEF, para que el Poder Ejecutivo sea consciente del costo económico que tienen.

Empoderamiento del MEF

Burneo apunta a empoderar al MEF dentro del Gobierno. Afirmó que si bien hay iniciativas con buena voluntad relacionadas a temas económicos (la semana pasada el titular del Mincetur, Roberto Sánchez, anunció que se evaluaba un Reactiva III), muchas de ellas no han pasado por el MEF.

Por ello, sostuvo que se busca que las medidas que planteen los sectores y que tengan impacto en la economía, sean consultadas al MEF. Además, esta entidad será quien lleve la vocería en todos los temas de corte económico.

“Qué pasaría si cada sector comienza a plantear sus propias medidas, sin consultarlas siquiera con el MEF. Tendríamos desorden y levantamiento de expectativas por parte de los ciudadanos sobre la base de una propuesta que ni siquiera fue objeto de discusión aquí. (...) Las competencias del MEF no son negociables”, dijo.

Revisiones

El ministro de Economía afirmó que si bien aún no tienen sentada una posición respecto de las medidas laborales del Gobierno, sí está en evaluación en el MEF la norma que limita la tercerización laboral, que ya fue declarada en primera instancia como barrera burocrática por parte del Indecopi.

Otro de los temas que entrará a revisión son las exoneraciones tributarias, con las cuales Burneo afirmó que no está de acuerdo, y en caso sigan existiendo, debe buscarse que los beneficiados puedan ofrecer algo a cambio y no se den ciegamente.

Ahora se espera un menor crecimiento para este año

El MEF redujo el estimado de crecimiento de la economía para este año a 3.3%, desde el 3.6% que se estimó en abril.

Sin embargo, este ajuste tuvo una peculiaridad: el MMM 2023-2026 fue enviado al Consejo Fiscal para que esta entidad diera su opinión a finales de julio, antes de la llegada de Burneo al MEF. En este documento, la proyección de crecimiento era algo menor que la publicada ayer: 3.1%.

Esta cifra ya era considerada como optimista por el Consejo Fiscal. Ya con Burneo como ministro, la proyección mejoró ligeramente, pues se incluyó en el documento los lineamientos del plan de reactivación económica.

El titular del MEF reconoció que el crecimiento de 3.3% y los que se esperan hacia los próximos años, que están en torno a esa cifra (ver gráfico), no es suficiente para crear empleo de calidad, y de mantener estas tasas solo se estaría generando más subempleo en el país. Es decir, empleo precario.

Próxima semana presentan plan para reactivar economía

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, anunció que la próxima semana se presentará el plan que elaboró el MEF para reactivar la economía, el cual espera que tenga el apoyo de todo el Consejo de Ministros.

“Cuando uno lanza un plan de reactivación tiene que haber coherencia y esa coherencia no solamente está definida por el MEF, tiene que haber unidad por parte del Consejo de Ministros respecto de lo que se está planteando, y eso implica, entre otras cosas, que la vocería sobre estos temas esté definida aquí en el MEF”, precisó.

Burneo ya había adelantado que uno de los pilares del plan de reactivación económica será el dar un impulso fiscal a través del gasto público, principalmente vía la inversión pública (ver infografía).

Al respecto, afirmó que la finalidad es que las entidades públicas gasten los recursos que tienen disponibles y que en la aplicación de las medidas se respetarán escrupulosamente las reglas fiscales. Es decir, no se superaría el déficit fiscal planteado.

Buscan recuperar confianza en privados

Expectativa. Burneo señaló que uno de los objetivos planteados es la recuperación de la confianza en el sector privado, para apuntalar una mayor inversión privada en el país. Si bien es consciente de que cambiar estas expectativas es parte de un proceso y que no se logrará en dos o tres semanas, su apuesta es a que los agentes económicos vean que desde el Estado se comienza a hacer lo mismo que se anuncia. “Tiene que haber una consistencia entre lo que se dice y se hace”, manifestó el ministro.

Afirmó que se busca mayor coordinación con otras entidades, como el BCR y el Congreso, para dar predictibilidad de las medidas.

Claves

Impuestos. Burneo descartó que se planee un incremento de impuestos al sector minero.

Burneo descartó que se planee un incremento de impuestos al sector minero. Mejora. En el MEF creen que reglamento puede hacer “menos mala” rebaja de IGV a restaurantes.

En el MEF creen que reglamento puede hacer “menos mala” rebaja de IGV a restaurantes. Empoderar. Se anunció que se crearán grupos ejecutivos en los Conectamef, para acelerar inversión pública.

Se anunció que se crearán grupos ejecutivos en los Conectamef, para acelerar inversión pública. Presupuesto. Se anunció que el presupuesto público del 2023 será superior en 4% al de este año.





Cifras

3% de crecimiento es el potencial estimado por el MEF entre el 2022 y el 2026.

de crecimiento es el potencial estimado por el MEF entre el 2022 y el 2026. 2.5% de déficit fiscal es el tope establecido en las reglas fiscales para el 2022