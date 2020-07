¿Qué panorama ve para la economía a partir de los datos oficiales del PBI de mayo?

La caída del PBI en mayo estuvo en 32.7% (menor al -40.5% de abril), pero estimo que recién en junio vamos a ver una desaceleración algo más significativa de la contracción del producto –como parece indicar la desaceleración de la caída de la demanda de electricidad–, aunque seguirá siendo una caída todavía importante del orden del 20%.

Pero el resultado final del año, que estimo que será una caída del 16% (en un escenario conservador), va a depender de lo que pase con la minería, que en mayo cayó 50% (más que en abril, que fue -47%) y no se ve que haya reiniciado su producción total.

¿A qué se debe la agudización en la caída del PBI minero?

No creo que sea por la demanda, pueden vender todo lo que deseen. Incluso los precios del cobre y otros metales están subiendo. Creo que es un problema de oferta. Puede haber cierta demora en retomar al 100% los procesos de producción, y están los contagios del covid-19, pero es una actividad que debería recuperarse rápidamente. Y es con esta subida de la minería que el PBI caería este año 16%.

¿Y si la minería no crece tan rápido como espera?

En ese caso, la caída del PBI podría llegar a -20% o -25%. Por eso serán importantes las cifras de junio para ver si es un punto de inflexión claro en la caída del producto. Algunos indicadores adelantados hacen prever que la caída del PBI en junio sería de alrededor de 20%, cifra que insinuaría una ruta de recuperación.

Pero otro problema es un posible recrudecimiento de los contagios del covid-19 con la reapertura de la economía. Si ocurre eso, podría volver la cuarentena y pasaría algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos o Chile, y el PBI volvería a caer a tasas mayores.

¿Cuándo se sabrá si hay el recrudecimiento de contagios?

Después de abrir la economía, en tres o cuatro semanas se sabría si eso ocurre. Estamos hablando de que a fines de julio se podría saber.

En plena pandemia no controlada y con recesión económica, se produjo el cambio de Gabinete ministerial. ¿Qué opina?

Han ratificado a la ministra de Economía y cambiado a otros ministros, pero en realidad, la caída del PBI ha sido tan fuerte que no sé si haya político que pueda revertir eso.

¿Acaso el Gabinete Cateriano pueda darle nuevo aire al Gobierno para llevar adelante el programa económico?

No sé. Más que tener aire lo que necesita este Gobierno es anunciar ese programa económico, porque hasta ahora no hay nada anunciado de cuál va a ser el programa de recuperación para el segundo semestre. Lo único que han anunciado es Reactiva Perú 2, pero este es un programa financiero.

Lo que tienen que anunciar, pero todavía no hay nada, es un programa de obras públicas, que es decisivo para reactivar la economía, porque sin un programa fuerte de obras públicas en el segundo semestre la economía no va a crecer.

Los anuncios que ha hecho el Gobierno de inversiones públicas, ¿no son un impulso fiscal?

El único que he visto es el acuerdo de Gobierno a Gobierno para la reconstrucción del norte, pero las obras fuertes serán el próximo año, entiendo. Entonces, en el segundo semestre el Gobierno no va a hacer nada en términos de obras públicas.

Se está implementando un programa de mantenimiento de vías nacionales y locales por cerca de S/ 4,000 millones…

Pero eso es muy poco. Con un programa fiscal así en realidad no nos vamos a recuperar fuertemente. Se necesita un impulso fiscal que duplique o triplique al que habíamos tenido hasta ahora.

Hay que considerar que el programa del BCR (Reactiva) no levanta la demanda, simplemente está sosteniendo a las empresas en suspensión animada.

¿Por qué el Gobierno no ejecuta un mayor impulso fiscal?

No sé. A lo mejor, piensan que la economía se va a recuperar solita.

El nuevo jefe del Gabinete ha dicho que tiene tres objetivos principales: superar la pandemia, reactivar la economía y asegurar elecciones democráticas…

Creo que todo el mundo estaría de acuerdo con los tres objetivos, el problema es que nos digan cómo.

Usted ya dijo que la reactivación no prosperará si no se hace una política fiscal más expansiva…

Claro, ya tendrían que estar moviéndose hacia eso. Si no hay impulso fiscal, es difícil que siquiera terminemos el año con una caída de 16%. Y si terminamos el año con una caída de 20% o 25% estaremos en problemas, porque la recuperación de la economía en ese caso se podría prolongar ya no a los tres años que sería con la caída de 16%, sino a 10 años. El MEF debería estar definiendo cuáles serán los proyectos de inversión que van a ejecutar en el segundo semestre, pero parecen no estar muy entusiasmados en eso.

Aparte del mayor impulso fiscal, ¿qué otra medida se podría adoptar para que la economía se recupere más rápido?

Una política que no tiene que ver con demanda interna, y que es fácil de gestionar, es impulsar la minería y la pesca, porque ahí el problema es claramente solo de oferta, no hay problema de demanda y se podría vender (exportar) todo lo que se pueda.

Pero si actividades mineras siguen suspendidas, ¿quiere decir que las empresas no pueden garantizar que no haya contagios en medio de esta pandemia?, no creo.

Entonces, acá sí se podría tener políticas más decisivas para permitir que se produzca una ampliación de la oferta minera.

¿Qué repercusión puede tener en la economía?

Eso es importante porque si efectivamente la minería y la pesca se recuperaran rápidamente, las exportaciones subirían con rapidez (ahora han caído 60%) y se podría generar un superávit comercial que, normalmente, sirve para recuperar la economía. Sería casi tan efectivo como el impulso fiscal fuerte que antes mencioné.

Además, estos sectores generan divisas, lo que evitaría que el dólar siga subiendo…

Efectivamente, ese superávit comercial mantendría controlado el dólar y ayudaría a prosperar la recuperación económica. Yo, de primer ministro, concentraría varios de los esfuerzos en reactivar minería y pesca.

¿Cómo se pueden impulsar los otros sectores económicos?

Los otros sectores dependen de una combinación de oferta y demanda, y sí requieren de cierto impulso fiscal para reactivarse.

Por lo que dice, debemos entender que la economía no ha entrado a una etapa de reactivación propiamente dicha, aun cuando haya un programa con ese nombre.

No parece que sea así, todavía no estaríamos en la fase de reactivación. La única evidencia de recuperación de la economía que tendríamos ahora es cierta mejora en el consumo de energía eléctrica, que habría desacelerado su caída en junio, y que indicaría cierta recuperación en el nivel de producción de algunas ramas productivas.

Pero eso no quiere decir que la economía se esté reactivando.

“Situación del empleo en Lima es un desastre, no hay recuperación”

En el último trimestre (abril-junio) se perdieron 2.7 millones de empleos sólo en Lima. Pero el presidente Martín Vizcarra afirmó que con el reinicio de actividades por fases ya se están recuperando millones de puestos de trabajo. Al respecto, Bruno Seminario sostiene que no hay tal recuperación del empleo, al menos en Lima.

“Las cifras del INEI muestran que la situación del empleo en Lima es un desastre, la mitad de la población activa sigue desocupada. Y la masa salarial urbana, que es el indicador que sirve para ver cómo irá la demanda, está cayendo como 60%. Entonces no hay una recuperación del empleo”, precisó.

Su recuperación depende de qué tan rápido se recupere la economía. Si el PBI cae este año 16%, como estima Seminario, “la recuperación del PBI demorará tres años”. “Este escenario es optimista porque hay sectores que prácticamente pueden demorar en recuperarse cinco o diez años”, anotó. Por ejemplo, todo lo que es turismo no va a recuperarse del todo en los próximos cinco años, detalló.

“La manufactura prácticamente ha desaparecido, ya estaba mal y ahora está cayendo 42% en mayo, incluso ramas que no deberían, han caído. Y la manufactura pesaba 16% del PBI, pero con las caídas fuertes que ha tenido, y también otros sectores, hoy tenemos una economía agraria”, señaló.

Esto último es importante para el 2021 porque la agricultura va a pesar mucho más en el PBI y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de proyectar el crecimiento del 2021.