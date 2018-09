Bruno Ghio: En un año para defender la buena rentabilidad pasada

La problemática de familias de alto patrimonio hoy no solo está centrada en la política de inversiones, sino también en el ámbito tributario y en los planes de sucesión. Una oferta de multifamily office completa debería incluir esos tres servicios. En general, las carteras que se están construyendo para clientes de alto patrimonio tienen una visión global. Aunque siempre va a haber una preferencia por invertir en el mercado local y también a cierto sesgo a creer que el dinero empresarial (se invierte en el sector real) es mas rentable que el dinero líquido (se invierte en el mercado de capitales).

Pero los clientes tienen que entender que la idea es preservar el dinero líquido, no hacerlo crecer. Este año, los patrimonios no crecerían porque viene del 2016 y 2017, en los que hubo mucho crecimiento de carteras por rentabilidad. Este año, las carteras que ustedes analizan, locales, internacionales, de AFP, se espera que más bien defiendan la rentabilidad muy buena que se logró el año pasado; pero no se proyecta crecimiento. Es normal un crecimiento regular después de dos años buenos.

El número de familias sigue creciendo, lo mismo que la gente que quiere tener una asesoría. Sigue habiendo ventas de empresas incluso más que antes, porque las expectativas de los vendedores como de los compradores están mejor alineadas de lo que era cuando el Perú crecía mucho. Para clientes de alto patrimonio sigue siendo importante la diversificación en el Perú y el exterior. No hay tanta convicción en los mercados emergentes; los clientes están pensando en defenderse diversificando inversiones.