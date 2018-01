Británicos gastan poco y perspectiva de crecimiento palidece

Bloomberg. La economía del Reino Unido no se recuperará al menos durante los próximos dos años, ya que a los consumidores se les hace difícil elevar el gasto.



Los encuestados en el primer sondeo de Bloomberg sobre el Reino Unido en 2018 mostraron pocas señales de optimismo para el nuevo año. La mediana de pronósticos de crecimiento para este año se mantuvo en 1.4%, y no se prevé aceleración en 2019. Aunque el producto interno bruto probablemente haya subido 1.6% en 2017, más de lo antes estimado, sigue siendo el más lento en cinco años.



La economía comenzó a enfriarse el año pasado en tanto una inflación en alza por la caída de la libra luego del Brexit presionaba a los consumidores. Pero eso no impidió que el Banco de Inglaterra (BOE) subiera las tasas de interés por primera vez en una década por temor a las presiones sobre los precios internos.



Es probable que haya otro aumento este año, según la encuesta, y Scotiabank dice que podría llegar ya en mayo.



Los datos del martes mostraron que el aumento de los precios podría haber alcanzado su punto máximo, ya que la inflación cayó al 3% en diciembre desde un máximo de 5 años y medio de 3.1% un mes antes.



Sin embargo, eso todavía está por encima del objetivo del 2% del BOE y es más rápido que los avances del ingreso promedio, lo cual impide que cobren fuerza las ventas minoristas.



Se proyecta que el consumo de los hogares se debilitará a 1.2% este año y que se elevará solo levemente a 1.3% en 2019, mostró la encuesta. Promedió 2.3% en los cinco años hasta 2016.



Si los salarios aumentan y el consumo se fortalece, el BOE puede elevar su tasa clave desde el 0.5% antes del cuarto trimestre, dijo una minoría de economistas. Por el contrario, algunos prevén que los responsables de formular políticas esperarán otros dos años antes de subir nuevamente los costos de endeudamiento de los niveles bajos de emergencia.



La mediana de los pronósticos muestra que el próximo aumento de las tasas de interés se producirá en los últimos tres meses del año, pero 10 de los 41 economistas dicen que podría ocurrir ya en el segundo trimestre, lo cual pone a la reunión de mayo del BOE en el centro de atención, ya que es entonces cuando actualizará sus propias proyecciones.



"Soy más audaz que el mercado y una serie de pronosticadores al pensar que podríamos ver una subida en mayo", dijo el economista de Scotiabank Alan Clarke en una entrevista de Bloomberg Radio. "Si esa trayectoria de crecimiento continúa mejorando a medida que la inflación baja y los salarios suben, podríamos tener otra en noviembre".