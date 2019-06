La negativa de Perú a realizar los pagos de sus bonos de la reforma agraria amenaza las pensiones de miles de trabajadores de la Florida.

Un nuevo impulso para los pagos de la deuda internacional se produce cuando Perú sufre un período sin precedentes de agitación política interna, a través del congresista demócrata Alcee L. Hastings y un grupo bipartidista del parlamentario que a principios de este mes exigieron una acción del Departamento de Estado.

"Tememos que miles de trabajadores de la Florida, entre ellos nuestros electores y muchos más estadounidenses en todo el país, se encuentren en riesgo financiero si el Gobierno de Perú continúa incumpliendo el pago de estos bonos", escribió Hastings.

La amenaza sobre las pensiones se debe a que los fondos de los trabajadores municipales y sindicales de la Florida están invertidos en bonos de la reforma agraria emitidos por Perú .

Las inversiones, la mayoría de las cuales se remontan a los años 70 y 80, fueron una compensación por la expropiación de tierras. Los sindicatos públicos a nivel nacional invirtieron de manera similar en los bonos.

Pero Perú ha fallado sistemáticamente en el pago de su deuda desde la década de 1990, cuando la hiperinflación hizo que los bonos perdieran valor. Incluso después de que el Tribunal Constitucional peruano ordenó que los bonos se revalorizaran y que el Gobierno debería hacer sus pagos, el dinero no ha sido emitido.

Solo en Florida, unos 50,000 trabajadores pueden verse afectados por el abandono internacional en el pago de la deuda de los bonos de la reforma agraria. Los fondos de pensiones para trabajadores municipales, bomberos, policías y trabajadores portuarios en Florida sufren una exposición total de más de US$ 20 millones en ocho fondos de pensiones separados, según el grupo Protect Our Pensions Now.

Las cifras de Hastings a nivel nacional, de aproximadamente US$ 2,000 millones en deuda, afectan a los fondos en 30 estados.

"La negativa del gobierno de Perú a pagar sus obligaciones amenaza los beneficios duramente ganados por estos estadounidenses", escribió en una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Un total de 12 representantes de Florida se unieron para firmar una carta escrita por Hastings. Eso incluyó a los republicanos Vern Buchanan, Brian Mast, Bill Posey, Ross Spano, Matt Gaetz y Neal Dunn, junto con los demócratas Stephanie Murphy, Val Demings, Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Charlie Crist.

El Departamento de Estado ha categorizado públicamente la emisión de bonos como una parte central de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú. También lo calificó como un asunto de "nivel superior" para las relaciones de Estados Unidos con el resto de países de la región.

El impulso del congresista de Florida se suma al cabildeo en nombre de los legisladores y alcaldes del estado de Florida en algunas de las ciudades más grandes. El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, planteó el tema en una carta a los senadores estadounidenses Rick Scott y Marco Rubio a principios de este año.

"Aunque fueron comprados con cuidado, honestidad y equidad, el gobierno peruano no ha cumplido con las deudas que tienen con los inversionistas estadounidenses y, a pesar de que prometió hacerlo, aún no se ha reunido con las partes interesadas sobre este asunto", dijo Dyer.

Dyer sugirió que el continuo fracaso en presionar a Perú sienta un mal precedente para otras naciones que podrían aprovechar más a los inversionistas estadounidenses. Cartas similares fueron enviadas a Scott y Rubio por el senador estatal Randolph Bracy y los representantes estatales Victor Torres y Anna Eskamani, todos demócratas del área de Orlando.

Y el año pasado, el representante estatal Robert Ascencio, un demócrata de Miami, escribió una carta similar a Rubio y luego a Sen.

Bill Nelson, un político del partido demócrata, fue más lejos como para desafiar las intenciones del presidente de Perú, Martín Vizcarra.

“No solo el Perú no ha pagado esta deuda, también ha fallado en informarla a varios organismos internacionales, como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos; la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional ( FMI) ", escribió.

"El presidente de Perú, Martin Vizcarra, también confía en una decisión judicial que fue falsificada y modificada ilegalmente para defender su postura sobre estos bonos de la tierra".

La lucha por los bonos se produce en medio de una tremenda agitación en el Perú. Vizcarra llegó al poder el año pasado luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczyksi renunciara en medio de cargos de corrupción. El propio Kuczynski llegó al poder después de que el expresidente Alan García se suicidara cuando la policía llegó a arrestarlo por cargos de soborno. Vizcarra ha amenazado con disolver el Congreso si no implementa reformas anticorrupción, según The Associated Press.

[Tomado del portal www.floridapolitics.com]