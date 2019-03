Bono de chatarreo: Otorgarán US$ 2,000 por vehículo con más de 20 años de antigüedad, desde hoy

¿Reapareció el “Bono de Chatarreo”? No exactamente, pero se trata de una iniciativa privada formada por un grupo de empresa para otorgar un bono de US$ 2,000 a los propietarios con vehículos que tiene más de 20 años, así lo comentó el gerente general de Acceso Crediticio, José Luis Hidalgo.

“Desde hoy lunes vamos a iniciar la marcha blanca e iniciar la evaluación sobre una base de 600 personas que poseemos, pero podrían evaluar a otras personas que cumplan con las condiciones” , expresó.

En esta alianza empresarial se han incorporado tres marcas de autos, como son Toyota, General Motors y DFSK. Además, de la empresa que realiza el chatarreo como es Ferrocas, y la entidad financiera Acceso Crediticio.

“Hay más empresas detrás interesadas, pero vamos empezar inicialmente con este grupo”, expresó.

José Luis Hidalgo, dijo que actualmente en el Perú hay 2.8 millones de vehículos circulando, de los cuales alrededor de 800 mil tienen más de 20 años de antigüedad, y de estos el 80% se ubica en Lima y Callao.

Este grupo, de Lima y Callao, es al que apuntan captar para iniciar el bono de chatarreo, al otorgarle US$ 2,000 y que los propietarios puedan acceder a vehículos con un valor de entre US$ 14,000 y US$ 15,500, que serían pagados en un plazo de cinco años.

"Con el bono se reduciría la cuota inicial y pueden acceder al crédito vehicular", expresó.

De acuerdo a sus expectativas esperan otorgar el bono a unas 1,000 unidades mensuales.

“Esto se deben a la velocidad de chatarreo que tiene la empresa en la que se puede otorgar dicho beneficio”, mencionó.

Mayor bono

José Luis Hidalgo dijo que están en conversaciones con otras entidades de cooperación internacional para poder elevar el bono para vehículos con menor antigüedad.

En una de las reuniones con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el grupo de empresa les planteó que se pueda recuperar el ISC para los vehículos que ingresan al Perú como gasolina, pero que se convierte a gas natural, con lo cual el bono también podría elevarse.

De otro lado, están en conversaciones con empresas de Estaciones de Servicios para que se puedan sumar a esta iniciativa.

¿Quiénes accederían al bono?



Para el acceso al bono, José Luis Hidalgo indica que se deben de cumplir al menos tres requisito mínimos



Que tenga un vehículo con más de 20 años de antigüedad.

Qué esté debidamente registrado ante la Sunarp, y que no tengan deudas pendientes como papeletas.

Que el propietario tenga una evaluación crediticia positiva.

Indicó que los 20 años es relativo, ya que de acuerdo a un estudio determinaron que las personas con vehículos de esa antigüedad están dispuestos a recibir entre S/ 6,000 y S/ 7,000, por ello el monto establecido en el bono.