Bolsas de plástico ya no serán gratuitas: ley aprobada hoy fija otras cinco regulaciones

El Pleno del Congreso aprobó hoy la “ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables”.

El proyecto fue aprobado por 96 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones. También se aprobó su exoneración de la segunda votación, por lo que será enviado al Ejecutivo para su promulgación.

La norma cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente, por lo que se tiene previsto su pronta promulgación. A continuación, sus principales medidas:

1. Ya no serán gratuitas

Una de las principales medidas establece que los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, deberán empezar a cobrar por las bolsas no reutilizables que entregan en la venta de sus productos.

Al respecto, el congresista Miguel Ángel Torres, resaltó que el objetivo de la medida es encarecer el producto para desincentivar su uso.

“Se busca un cambio en el comportamiento del ciudadano, desincentivar el uso de las bolsas, ya que a nadie le gusta pagar de más”, subrayó Torres durante su participación en el Pleno.

Agregó que en Colombia se aplicó una medida similar lo cual redujo el uso de las bolsas en 30%.

En adición, otro artículo de la ley establece un impuesto a la fabricación de bolsas de un solo uso, con lo cual este producto se encarecerá. El monto del impuesto será fijado en el reglamento de la ley, señaló a Gestión.pe Wilbert Rozas, quien como presidente de la Comisión de Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología, fue uno de los que estuvo a cargo de la redacción final del dictamen.

Por su parte el congresista Yonhy Lescano se mostró en contra de que se empiece a cobrar por el uso de bolsas. “Sí deben ser reemplazadas por bolsas reciclables, pero el costo debe seguir a cargo de la empresa, sino se les está generando un nuevo negocio a las industrias y afectando al consumidor”, criticó.

La norma se aplicará de forma inmediata, una vez que se promulgue la ley, y durante un periodo de 36 meses, pues luego de ello aplicará la segunda medida, que es el reemplazo por las bolsas no reutilizables y la prohibición de las bolsas de un solo uso.

2. Reemplazo de bolsas no reutilizables

Otro artículo de la ley da un plazo de 36 meses para que los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, reemplacen de forma progresiva la entrega de bolsas de plástico no reutilizables, por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas.

En esa misma, se establece que en 36 meses (diciembre del 2021) quedará prohibido la fabricación, importación y comercialización de bolsas de plástico platos, vasos y otros utensilios y vajillas de plásticos para alimentos y bebidas de consumo humano que no sean reutilizables.

3. Fin a los tapers de tecnopor

Otro artículo del proyecto establece que en 36 meses quedará prohibido la fabricacion, importación y comercialización de envases de tecnopor para alimentos de consumo humano.

El reglamento establecerá la progresividad necesaria para no afectar actividades de las Mypes.

4. Eliminación de bolsas pequeñas

La ley también establece, para dentro de 12 meses, la eliminación de la importación y comercialización de las pequeñas bolsas de plástico y sorbetes y tecnopor, cuya eliminación sea de un área menor de 900 cm2. Y aquellos cuyo espesor sea menor a 50 micras.

Lo mismo para sorbetes de plástico, pajitas, potes y cañitas que incluyan aditivos que facilitan su fragmentación en microplásticos. Se establecen excepciones en caso de los productos usados por motivos de salud.

5. Restricción en entrega de diarios y publicidad

La norma fija que se prohibirá la entrega de envoltorio en bolsas de publicidad impresa, diarios, revistas y otros formatos.

Lo mismo para la entrega de recibos de cobros de servicios y toda información dirigida a los consumidores.

6. Zonas protegidas

El dictamen también establece que una vez entrada en vigencia la ley quedará prohibido el uso de bolsas, sorbetes y envases de tecnopor para bebidas y alimentos en áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural, playas del litoral y de la amazonía, en museos y entidades estatales.