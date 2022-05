El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha recortado algunas ganancias en los últimos días en medio del ruido político y el complicado entorno externo.

“La bolsa local registra una corrección a la baja, lo que representa una oportunidad de compra de las principales empresas del Perú, porque en los próximos años la plaza limeña será conocida como la más rentable del mundo, tal y como sucedió en el 2016″, dijo a Gestión Washington López, CEO de Washington Capital.

Rally

Tal repunte respondería a que los precios de los metales subirían al menos un 50% desde su valor actual en los próximos años, lo que generaría un rally importante en las compañías mineras locales, que implican el 70% del PBI y conforman más del 90% de la bolsa, sostuvo.

Al tener mejores ingresos y una estructura de bajos costos, los márgenes de las mineras serán más amplios y se traducirán en mayor valor para sus acciones, agregó.

“Piso”

En esa línea, estimó que el retroceso en la cotización del oro está cerca de llegar a un “piso”, lo que posiblemente ocurra tras la eventual alza de 50 puntos en la tasa clave de la Fed de EE.UU. en su reunión en mayo.

Así, el metal precioso alcanzaría un valor de US$ 2,500 al cierre de año, al presentarse como activo refugio ante el alza de tasas de interés y la inflación, acotó.

Además, refirió que el cobre, que hoy cotiza en US$ 4.46 la libra, continuaría declinando hasta US$ 4.11, siendo ese un momento adecuado para invertir en el metal básico.

China ha retomado algunas restricciones ante el aumento de casos de COVID, pero cuando supere esos cierres habría un repunte en la demanda de cobre, que lo llevaría a máximos históricos, prevé el especialista.

Máximos históricos

En cuanto al petróleo, que hoy marca US$ 101 el barril, proyectó que en el corto plazo podría subir a US$ 130, y a US$ 150 en el largo plazo.

“Este año muchos metales como el oro, la plata o el cobre podrían alcanzar máximos históricos, pues estamos en un superciclo de commodities, como consecuencia de la emisión monetaria hecha para combatir la crisis sanitaria”, añadió.

EPU

En tanto, el fondo cotizado EPU (canasta de acciones peruanas que cotiza en Wall Street) oscila en torno a US$ 31, aunque la incertidumbre ocasionada por el entorno social y político, que incluye un proyecto de Asamblea Constituyente, podría llevarlo a niveles de US$ 29, nivel que representaría oportunidad de compra, dijo López. Asimismo, sugirió aprovechar los precios bajos para adquirir el ETF.

El ruido local, asimismo, también viene debilitando el sol y fortaleciendo al dólar, por lo que la recomendación es comprar la divisa de EE.UU., pues podría llegar nuevamente a niveles de S/ 4.15, sostuvo.

Estos estimados son parte de las perspectivas que serán expuestas en el foro organizado por Washington Capital.

EN CORTO

Foro. En el CEO Investment 2022 se abordarán perspectivas de inversión en tiempos inflacionarios y de recesión global, foro que se desarrollará el 3 de mayo a las 7 p.m. en el hotel Westin. Roberto Ruarte, CIO de Dolphin Fund; Eduardo Elsztain, CEO de Grupo IRSA, y Washington López, CEO de Washington Capital, expondrán sobre la visión global de commodities, oportunidades de compra, bolsa peruana y tipo de cambio. Averiguar en https://www.ceoinvestment2022.com/