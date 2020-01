La Paz.- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó este viernes que postulará en las elecciones generales del próximo 3 de mayo en una unión de su partido con algunas fuerzas que fueron aliadas del expresidente Carlos Mesa en los comicios fallidos de octubre pasado."

“Quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones”, sostuvo Áñez ante varios de sus seguidores en La Paz

La mandataria se postulará en representación de la alianza Juntos, conformada por su partido, el Movimiento Demócrata Social; Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde de La Paz, Luis Revilla; Todos, del gobernador de la región sureña de Tarija, Adrián Oliva, y Unir, del actual ministro interino de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

Revilla y Oliva fueron aliados de Carlos Mesa en las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que el también periodista quedó segundo y Evo Morales fue proclamado ganador.

"No estaba en mis planes participar en estas elecciones", aseguró Áñez y explicó que en las últimas semanas buscó "construir consensos mínimos con las principales fuerzas políticas" que le pidieron que "considere" postular a la Presidencia "para continuar el trabajo" que ha venido realizado desde noviembre pasado.

“La dispersión del voto y la presentación de candidaturas que no logran reunir a los bolivianos me han llevado a tomar esta decisión”, justificó Áñez. La mandataria indicó que respeta la decisión de “quienes aún no se unieron” y les aseguró que “la puerta permanece abierta para unirse a este frente amplio y diverso”.

“El costo de la libertad y de la defensa de todo lo que hemos reconstruido hasta ahora ha sido alto, por eso mismo hoy no tenemos margen para equivocarnos”, advirtió.

Aseguró que asume la responsabilidad de su candidatura "con el mismo espíritu, fortaleza y valor" con los cuales decidió "afrontar la Presidencia tras el fraude electoral" de octubre.

Hace unas semanas, Áñez abogó por no dispersar el voto y buscar un frente común contra el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Bolivia celebrará nuevos comicios el 3 de mayo tras quedar anulados los del pasado 20 de octubre, en los que Evo Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Esas elecciones se anularon en medio de denuncias de fraude a favor de Morales, quien el pasado 10 de noviembre anunció su renuncia denunciando un "golpe de Estado" para derrocarlo.

En su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez asumió la Presidencia interina de Bolivia tras activar el mecanismo sucesorio que dejó roto el entonces oficialismo con la renuncia de Morales y de todos los que constitucionalmente estaban habilitados para reemplazarlo.

Aquella sucesión, que se produjo tras dos días de vacío de poder, fue avalada por el Tribunal Constitucional.

Áñez tiene mandato hasta la formación de un nuevo Gobierno tras los comicios de mayo, pues aunque la gestión terminaba este pasado martes fue prorrogada con el aval del Constitucional.

También se han anunciado candidaturas como las de Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales; el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, el expresidente Jorge Quiroga y también Carlos Mesa, si bien se quedó sin dos de sus principales aliados.