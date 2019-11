A pesar de la crisis política que enfrenta Bolivia, no han habido anuncios -en el ámbito económico- que pongan en peligro, por ejemplo, el intercambio comercial con el mundo.

Siendo así, en los últimos meses ¿qué le ha comprado Bolivia a Perú? Entre enero y setiembre, Perú le exportó al país vecino US$ 537′450,735 , divididos en productos tradicionales (US$ 111′491,068) y no tradicionales (US$ 425′959,667).

El total alcanzado en los primeros nueve meses del 2019 resultó 14.75% más que similar periodo del 2018, informó Adex, a través de su data trade.

Los productos que lideraron las exportaciones -en montos- fueron los químicos (US$ 134′389,342) y siderúrgico y metalúrgico (US$ 123′187,103) . Mientras que aquellos que más crecieron -en porcentaje- fueron pesca (76.86%) y agro tradicional (55.49%).

Los productos peruanos que, por el contrario, tuvieron un resultado negativo en los primeros nueve meses del año fueron la minería tradicional (-30.09%), minería no metálica (-35.03%), maderas (-48.89%), textil (-3.02%) y prendas de vestir (-2.3%).

En el corto plazo, según Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la Cámara de Comercio de Lima, los envíos peruanos hacia Bolivia no deberían verse afectados aún con la situación política en el país vecino porque no ha habido un anuncio que afecte negativamente las actividades en la frontera.

Además, la actividad exportadora se programa con anticipación por lo que los envíos en el corto plazo ya fueron planeados en el pasado. Solo si se agudizan los enfrentamientos y terminan afectando la zona de frontera, en el largo plazo se podrían afectar compras futuras, dijo el experto.

Posada recordó que el comercio entre Perú y Bolivia se da principalmente por vía terrestre, sobre todo, en Desaguadero.

Exportaciones de Perú a Bolivia