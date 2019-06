Bolivia asegura que en 20 días comenzará a exportar gas natural a Perú

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, aseguró que su país iniciará la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a Perú en los próximos 20 días y que la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) podría tardar unos dos meses. Esto, tras los convenios de cooperación firmados con Perú durante el último gabinete binacional Perú - Bolivia.

En una comunicación oficial del Ministerio de Hidrocarburos, Sánchez señaló que Bolivia tiene la concesión para hacer redes de gas en nueve distritos peruanos. Esto significará que instalarán las conexiones domiciliarias, comerciales e industriales, con lo cual Bolivia, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), suministrará Gas Natural Licuado (GNL).

“Estimamos que las actividades operativas van a empezar en las próximas semanas, esto es prácticamente inmediato, con ello consolidamos la internalización de YPFB en el Perú, otro país (…) El punto de medición, el inicio de redes de gas, el inicio de exportación de GNL al Perú no debería ser más de 20 días. La comercialización y distribución de GLP nos tendría que llevar un par de meses, debemos cumplir básicamente con la normativa peruana, esperamos que entre dos o tres meses ya podamos estar comercializando GLP en el país vecino”, señaló.

El ministro Sánchez aseguró que los precios del balón de GLP de YPFB serán competitivos para el sur peruano. Sostuvo que se han identificado que el balón de gas en dicha zona cuesta entre US$ 12 y US$ 15, mientras que YPFB ofertaría entre US$ 12 y US$ 11. " Eso nos da la opción de vender un 30% menos del precio en el mercado peruano", señaló.

“Todo esto es importante porque no solamente vamos a exportar sino que el hecho de comercializar y distribuir en esta región significa que vamos a generar mayores márgenes de la venta del GLP. Entonces el primer elemento es que Bolivia empieza a exportar GNL, empieza a construir redes en otros países, tiene un nuevo mercado de GLP, no solo como vendedor sino como comercializador y distribuidor que son mayores ingresos para el país y YPFB”, indicó Sánchez.

Gasoducto Ilo- Bolivia al 2025

El ministro boliviano señaló que buscarán un cronograma de trabajo con Perú para determinar en qué punto se realizaría la conexión entre el gasoducto del sur y el gasoducto Ilo - Bolivia. "Estimamos que podamos tener ya la operación del gasoducto el año 2025”, dijo.

https://twitter.com/BOLIVIA_MH/status/1143948229387718656