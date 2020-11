Los inversores apostaron por activos más riesgosos la semana pasada, inyectando US$ 27,000 millones en fondos de capital, ya que las positivas noticias de las vacunas contra el COVID-19 llevaron a la compra eufórica de acciones de sectores como bancos, viajes y ocio, y petróleo, dijo el Bank of America (BofA).

Citando datos de EPFR, el banco dijo que los flujos de entrada a las acciones globales en las últimas dos semanas se dispararon a US$ 71,400 millones, la mayor cantidad de la historia. Los flujos fueron liderados por acciones estadounidenses y de mercados emergentes.

Aun así, los inversores no estaban listos para abandonar las acciones de tecnología de altos vuelos, que registraron entradas por US$ 2,400 millones la semana pasada. BofA dijo que el telón de fondo es que “estamos en eso (la rotación a las acciones de valor), pero no estamos vendiendo tecnología”.

Las acciones de valor, típicamente empresas que son más sensibles a los ciclos económicos, han estado subiendo desde el anuncio de Pfizer este mes de datos positivos en su ensayo de vacuna, lo que aumenta las esperanzas de una recuperación económica.

BofA dijo que espera que el 2021 sea el “año de la vacuna”, lo que llevaría a un mejor rendimiento de las acciones de valor frente a las de crecimiento, la deuda de alto rendimiento frente a la de grado de inversión, los mercados emergentes frente al S&P 500 y la pequeña capitalización frente a la grande.

La apuesta por el riesgo de la semana pasada llevó a los inversores a retirar US$ 4,000 millones del oro, el mayor flujo saliente de la historia. El metal amarillo se dispone a terminar el 2020 con su mejor desempeño anual desde el 2010.

Sin embargo, el banco recomendó a los clientes que “vendan las novedades sobre vacunas”.

“Decimos que los precios del crédito y las acciones (tocarán) pico en los próximos meses por un pico en el posicionamiento, un pico en la política, un pico en las ganancias mientras sube el optimismo antes de la distribución de la vacuna”, señaló.