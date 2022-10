Los fondos de acciones globales tuvieron entradas de US$ 9,200 millones en la semana hasta el 19 de octubre, según una nota del banco que cita datos de EPFR Global. Los fondos en efectivo registraron adiciones de US$ 14,500 millones, mientras que US$ 12,200 millones salieron de los bonos. El oro tuvo amortizaciones por US$ 1,500 millones, según muestran los datos.

El informe se produce después de que la encuesta de administradores de fondos de Bank of America de esta semana mostrara que los inversionistas habían tirado la toalla sobre la renta variable y el crecimiento mundial. Pero con la inflación persistentemente alta y los riesgos de una recesión en aumento, los mercados bursátiles tienen más espacio para caer, escribió el estratega Michael Hartnet en la nota de flujos, fechada el 20 de octubre.

Hartnett dijo que sigue siendo negativo “a pesar de la omnipresente percepción bajista”, cuando la recesión global y los choques crediticios apenas están comenzando.

Las acciones de EE.UU. están teniendo un mes de mucha volatilidad, ya que los inversionistas dudan entre algunos signos de resiliencia en las ganancias corporativas y las preocupaciones de una Reserva Federal firmemente restrictiva y la recesión que se avecina. El índice S&P 500 va rumbo a una ganancia semanal, pero ha tenido problemas para subir durante dos semanas consecutivas desde mediados de agosto.

Los estrategas de Citigroup Inc. y Morgan Stanley también advirtieron esta semana que tanto las estimaciones de ganancias como las acciones aún tienen que reflejar completamente la perspectiva de desaceleración del crecimiento mundial. Incluso Marko Kolanovic de JPMorgan Chase & Co., quien ha sido el alcista más vocal de Wall Street este año, recortó asignaciones de riesgo en la cartera modelo del banco a medida que se vuelve más cauteloso.

La nota del Bank of America mostró que el éxodo de los fondos accionarios europeos continuó por 36 semanas consecutivas. Los fondos estadounidenses tuvieron una segunda semana consecutiva de entradas de US$ 12,000 millones.

Por categoría, las acciones de gran capitalización y las de valor de EE.UU. experimentaron adiciones, mientras que las de crecimiento y pequeña capitalización tuvieron salidas. Por sectores, el de tecnología y energía tuvieron las mayores entradas, mientras que US$ 2,100 millones salieron del sector de materiales.