Un informe del Centro de Investigación Bodeguera (CIB) revela que las bodegas situadas en las regiones del sur reportan una caída de ventas de más de un 70% debido a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que iniciaron en diciembre del año pasado.

“Muchas bodegas se están consumiendo su capital debido a las pocas ventas que no cubren los costos operativos, ni las necesidades del hogar de los conductores de bodegas, especialmente en las zonas afectadas del sur, como es Puno, Arequipa, Cusco, Ica y Madre de Dios principalmente”, señaló.

“Desde que se iniciaron las protestas, las bodegas de las zonas en conflicto, han experimentado caídas en ventas de más de un 70%, algunas manifiestan que han sido saqueadas y obligadas a cerrar por los vándalos”, agregó.

Asimismo, los dueños de bodegas han denunciado que son amenazados con atentados a su negocio o familiares en caso no colaboren para las movilizaciones que se acatan en las regiones..

“Los niveles de inseguridad son elevados y los distribuidores no quieren acercarse a las bodegas y las bodegas alejadas no pueden ir a los mercados para abastecerse por no haber transporte local. De continuar esta situación, muchas bodegas van a seguir cerrando debido al consumos de su poco capital que han podido obtener”, agregó.

En el documento elaborado por el CIB detalla que las bodegas veían como una alternativa la campaña navideña de diciembre pasado donde suele incrementarse las ventas en un 15% aproximadamente, pero fue en ese mes que iniciaron las manifestaciones y aunque pudieron abrir sus negocios solo lograron ganancias por debajo de las ventas normales.

Actualmente señalaron que cuentan con gran stock de productos que fueron destinados a las campañas de fin de año y que no se pudieron vender, pero, lamentablemente se incrementaron las protestas en las diversas regiones del país y este estado situacional de las principales ciudades a la fecha:

REGIONES SITUACIÓN PUNO Pocas Ventas. No hay abastecimiento, No hay mercadería CUSCO Ventas Bajas, Hay poco abastecimiento. Hay escasez de productos. AREQUIPA Ventas Bajas, Hay poco abastecimiento. Y escasez de productos, principalmente frescos y verduras. ICA Ventas Bajas, Hay escasez de productos frescos, verduras y primera necesidad. LIMA Ventas Bajas. No hay escasez. TRUJILLO Ventas Bajas. No hay escasez. LAMBAYEQUE Ventas Bajas. No hay escasez.

Bodegas piden no subir el ISC: Medida nos llevaría a la quiebra

La Asociación de Bodegueras del Perú (Agremud) pidieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no apliquen el alza al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Sostienen que de aplicarse esta actualización varios de estos negocios sufrirían pérdidas y la quiebra.

“Estamos muy preocupadas al escuchar las declaraciones del ministro de Economía, Alex Contreras, quien señaló ante el Congreso que evalúan un aumento de S/ 0.90 céntimos al ISC de algunos productos que vendemos en nuestras bodegas. ¿Qué pasaría con nosotras si eso ocurre? Recién nos estamos recuperando, a duras penas, de la crisis debido a la pandemia y, además, estamos enfrentando las consecuencias de los bloqueos y manifestaciones en todo el país”, señala en un comunicado.

La Agremud señaló que a la fecha son más de 512 mil familias a nivel nacional que dependen de los ingresos de nuestras micro y pequeñas empresas (mypes).

“Le pedimos comprensión al señor ministro. El Ministerio de Economía (MEF) está facultado para no actualizar el ISC, no es una obligación, por eso dependemos solo de la voluntad de su titular. Una medida como esta nos llevaría a la quiebra”, agregó.