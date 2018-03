BlackRock considera robots para impulsar nuevos ETF activos

BlackRock Inc., el administrador de activos más grande del mundo que tiene un reino multimillonario de carteras administradas pasivamente, está recurriendo a los robots para impulsar su última ofensiva en fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) activos.

La firma está comenzando un conjunto de ETF bajo la marca "iShares Evolved". Los fondos escogerán sus tenencias en industrias tales como tecnología, atención médica innovadora y entretenimiento mediático basado en aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural, según un comunicado de BlackRock emitido el viernes.

"Hemos aprendido que un tamaño único no puede adaptarse a todos", dijo Jeff Shen, codirector de inversiones para el grupo Systematic Active Equity, de BlackRock. "Los viejos tiempos de pensar que las compañías hacen una cosa y solo una cosa ya quedaron atrás y con eso viene el reconocimiento de que una compañía en particular puede pertenecer a varios sectores".

Por ejemplo, considere Amazon.com Inc., que tradicionalmente es una posición superior en la mayoría de los fondos minoristas. Pero la compañía ha evolucionado hasta el punto en que también se la considera una gigante entre las acciones tecnológicas. Por lo tanto, Amazon será una de las posiciones del nuevo fondo iShares Evolved U.S. Technology ETF, uno de los siete fondos nuevos.

* TName |TickeriShares Evolved U.S. Technology ETF |IETCiShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF |IECSiShares Evolved U.S. Discretionary Spending|ETF |IEDIiShares Evolved U.S. Financials ETF |IEFNiShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF|IEHSiShares Evolved U.S. Innovative Healthcare |IEIHiShares Evolved U.S. Media and |Entertainment |IEME*T

El llamado grupo de capital activo sistemático de BlackRock podrá usar el procesamiento del lenguaje natural para ofrecer a los inversores visiones más progresistas de las definiciones del sector, ya que la información se puede obtener escaneando documentos presentados al regulador, dijo Shen. Por lo tanto, es probable que los inversores vean movimientos en las tenencias de los fondos cada mes.

Todo IA

La demanda de inversores millennials por "todo IA" se ha vuelto insaciable, según Josh Lukeman, jefe de mercado de ETF de América de Credit Suisse AG. Esto puede ayudar a BlackRock a cumplir su predicción de que la mitad de los inversores de Estados Unidos poseerán un ETF para 2020.

"A medida que evolucionen las clasificaciones de ETF, la tecnología de inteligencia artificial podría estar a la vanguardia en cuanto a extender la autoindexación a sus límites, generando una nueva era en la emisión de ETF", dijo.

Los nuevos fondos por sector son más baratos que la línea de los sectores previos de BlackRock, con comisiones de US$1,80 por cada US$1.000 invertidos en comparación con los US$4,30 para el paquete anterior de la empresa.

Aún así, es probable que las nuevas estrategias luchen para sacar dinero de los favoritos del sector con altísima liquidez y más baratos, como el fondo Technology Select Sector SPDR Fund, de US$21.000 millones, conocido por su símbolo XLK, o el fondo Financial Selector Sector SPDR Fund, de US$ 32,000 millones, o XLF, dijo el analista de Bloomberg Intelligence Eric Balchunas.

"Estos fondos pueden atraer a las personas que no están contentas con los fondos mutuos activos y desean decorar su cartera con un tema de bajo costo que puedan entender fácilmente", dijo Balchunas. "Es más difícil quitarle activos a monstruos como XLK o XLF que son más líquidos que el océano".