Los peruanos gastarán en promedio S/ 743 durante el evento de compras “Black Friday”, tanto en tiendas físicas como virtuales, según reportó el portal Black Friday Global.

En Perú y alrededor del mundo, “Black Friday” se celebrará el 29 de noviembre de 2019. Según las estadísticas, la actividad de los compradores peruanos tiene su pico más alto entre las 11:00 hrs y las 15:00 hrs.

Los datos señalan que las categorías más populares en Perú son ropa, electrónica, zapatos, electrodomésticos, cosméticos y perfumes. Según una encuesta, el 49% de los peruanos ya sabe lo que va a comprar. En cuanto a la cantidad, están considerando comprar un promedio de 3.7 productos.

Los datos recopilados por la referida plataforma durante el año 2018 en Perú muestran un aumento del 841% en las ventas durante el “Black Friday”, en comparación con un día normal.

A nivel internacional, moda es la categoría más importante alrededor del mundo durante “Black Friday”. Sin embargo, en países como Brasil, Suiza, India, Malasia y Rumania, los consumidores prefieren hacerse con lo último en tecnología.

A comparación de los S/ 743 o US$ 226 de Perú, los consumidores de otros países tienen un presupuesto menor. En Brasil estarían dispuestos a gastar US$ 82, en Rusia US$ 136 y Turquía US$ 81.

Por el contrario, los estadounidenses (US$ 485), los canadienses (US$ 430), los británicos (US$ 397), los irlandeses (US$ 339) y emiratíes (US$ 291) son los más interesados en realizar mayores compras.

El “Black Friday” era una festividad consumista en Estados Unidos, celebrada el viernes después del Día de Acción de Gracias. No obstante, con el paso de los años, se ha convertido en una maratón de compras global que se extiende durante varios días. Por ejemplo, a veces puede empezar un jueves y finalizar 5 o 6 días después.

Hay casos en los que, para llamar la atención de los compradores, muchas tiendas organizan preventas a partir del lunes. Sin embargo, en la mayoría de los países, el auge del interés de los compradores tiene lugar el mismo día.

En Perú, los datos de Google Trends entre 19 y el 25 de noviembre de 2018 señalan que el 48.8% de todas las búsquedas relacionadas a “Black Friday” se registraron el viernes. Vale destacar que el interés de los clientes empieza a incrementar el jueves y disminuye el sábado. Esta tendencia es característica para muchos países, no solo para Perú.