Tras la era del Bitcoin: las criptodivisas más rentables para este 2018

FOTOS | Más de 200,000 personas en el mundo compran bitcoins a diario, y la demanda sigue en aumento, por lo que cabe esperar que vuelva a romper récords una vez más. No obstante, hay algunos indicadores -al menos eso aseguran los expertos- que no son demasiado optimistas en este sentido, y es que su alto coste, su vulnerabilidad ante posibles hackeos y su enorme fluidez dejan en duda su viabilidad a medio-largo plazo.

En declaraciones recientes a la CNBC, Warren Buffett, aseguró “sobre las criptomonedas, en general, puedo decir casi con total seguridad que van a tener un mal final”.

Entonando ese famoso “todo lo que sube, baja”, el oráculo de Omaha dejaba clara su oposición al Bitcoin, y a otras tantas divisas virtuales. No obstante, los casos de éxito han demostrado que hacerse ricos con ellas -como con cualquier inversión- depende del momento en que se invierta y de la astucia del inversor.

¿Forman parte las criptomonedas de una nueva burbuja económica o son el próximo golpe? Sea como fuera, nadie pone en duda que están de moda. Y, como no sólo de bitcoins vive el hombre, seleccionamos las criptodivisas que los expertos señalan como las más prometedoras de este 2018, basándonos en la rentabilidad que han obtenido en el último ejercicio.

Fuente: Foro Económico Mundial