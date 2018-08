El uso de bitcoin en el comercio sigue disminuyendo

¿Quién está usando bitcoin para comprar y vender productos y servicios? Mucha menos gente de la que probablemente habría pensado.

Después de alcanzar un máximo de US$ 411 millones en setiembre, la cantidad de dinero que recibieron los 17 mayores servicios de procesamiento de pagos para comercios en las criptomonedas más conocidas ha experimentado un constante declive, alcanzando un mínimo reciente de US$ 60 millones en mayo, según una investigación que realizó para Bloomberg News la startup de Chainalysis Inc.

Si bien el monto que recibieron plataformas de procesamiento de pagos como BitPay, Coinify y GoCoin aumentó ligeramente en junio a US$ 69 millones, aún está muy lejos de los US$ 270 millones que recibieron hace un año, según descubrió Chainalysis.

Los defensores de bitcoin han sugerido durante mucho tiempo que el dinero virtual algún día reemplazará las monedas fiduciarias como medio para hacer negocios, pero después de un aumento en el uso el otoño pasado, la criptomoneda ha perdido el poco atractivo que tenía para comprar bienes o servicios.

"No es realmente útil", señaló Nicholas Weaver, investigador del Instituto Internacional de Ciencias de la Computación, en un correo electrónico. A menudo, dijo, "el costo neto de una transacción de bitcoin es mucho más que una transacción de tarjeta de crédito". Y las transacciones basadas en bitcoin no se pueden revertir, un problema cuando un comercio o un consumidor se enfrenta al fraude.

La disminución en el uso de los pagos coincidió con el aumento en la inversión especulativa que impulsó el precio de la mayor moneda virtual a un récord de casi US$ 20,000 en diciembre.

Mientras que el precio de bitcoin se ha estabilizado recientemente después de perder más del 50%, los consumidores todavía parecen ser reacios a usar las monedas digitales para realizar transacciones.

"Cuando el precio subía tan rápidamente el año pasado, en un día uno podía perder US$ 1,000 si lo gastaba", señaló Kim Grauer, economista principal de Chainalysis. Más aún, las altas comisiones de transacción han hecho que pagar artículos pequeños como el café con bitcoin sea poco práctico, dijo.

En enero, el servicio de pagos Stripe Inc. dejó de respaldar el bitcoin a medida que el uso disminuía y las fluctuaciones de precios se intensificaban. Una serie de empresas como el proveedor de servicios de viajes Expedia también dejó de aceptar la criptomoneda.

Esa es una señal preocupante para algunos inversionistas fundamentales, que siguen creyendo que se debe utilizar la criptomoneda en el mundo real en lugar de solo ser un instrumento especulativo para tener valor a largo plazo.

"La mayoría de las personas que no son maximalistas fundamentales de bitcoin afirman que sí, se necesita que las personas usen estas cosas como medio de pago para que se conviertan en dinero", señaló Kyle Samani, socio gerente del fondo de cobertura con sede en Austin, Texas, Multicoin Capital.

"O como le gusta decir a mi cofundador Tushar, no pienses en el dinero como sustantivo, sino como adjetivo. Cuanto más se usa algo como dinero, más "monetización" tiene", manifestó.

La forma en que bitcoin se está utilizando también está cambiando. Debido a que las comisiones para procesar una transacción en bitcoin pueden ser excesivas y variadas --alcanzaron un máximo de US$ 54 en diciembre, pero hoy cayeron a menos de US$ 1--, no muchas personas están usando las monedas para pequeñas transacciones, como comprar una taza de café.

Usan la moneda virtual más para pagar a proveedores como freelencers en el extranjero: en esos casos, usar bitcoin puede ser más barato y más rápido que usar servicios financieros tradicionales.

"En los últimos seis meses hemos visto un gran repunte en las empresas cripto que pagan a sus proveedores en bitcoin, como bufetes de abogados, empresas de hosting, empresas de contabilidad, propietarios y proveedores de software", según Sonny Singh, director comercial del procesador de pagos BitPay.

Su compañía ha registrado un aumento de cinco veces en las empresas cripto que pagan sus cuentas frente al año pasado, dijo.