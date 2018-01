El bitcóin cae por debajo de los US$ 11,000 luego de haber llegado casi a US$ 20,000 La más célebre de las monedas virtuales, el bitcóin cayó por debajo de los US$ 11,000, y hacia las 21H40 GMT cotizaba en US$ 10,656.46, marcando un retroceso de 23% con respecto a la víspera, según datos de la agencia Bloomberg.

