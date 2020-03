El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluará la reasignación de parte de sus US$ 26,000 millones en préstamos aprobados mientras la principal entidad financiera centrada en América Latina ayuda a los países a lidiar con el coronavirus.

Los gobiernos enfrentan el desafío de gastar más en sus sistemas de salud al mismo tiempo que algunos de sus ciudadanos más pobres sufren el doble golpe de la pandemia y una desaceleración económica. Esto requerirá todo, desde la compra de más equipos y suministros médicos para pruebas hasta mayores desembolsos contra la pobreza, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

Moreno dijo que la forma más rápida para que el prestamista reaccione es trabajar con los países para desviar los préstamos existentes o acelerar su desembolso, a la espera de la aprobación del directorio del banco.

“Los ejemplos de lo que ha pasado en Europa han despertado a muchos de nuestros países para aprender las lecciones de qué no hacer y cómo reaccionar de una manera muy enérgica, más temprano que tarde, para evitar la propagación del virus”, dijo Moreno en una entrevista en la sede del banco en Washington. “Este es más un momento para la política fiscal que para la política monetaria. Verán que muchos gastos cambian en los países”.

‘Países más vulnerables’

Todos los países principales de la región, excepto Venezuela, registran infecciones confirmadas, liderados por Brasil, que tiene más de 70. El miércoles, Colombia ordenó a viajeros de China, Italia, España y Francia someterse a cuarentena durante 14 días desde su ingreso al país. Perú retrasó el inicio de su año escolar e impuso cuarentenas a los viajeros.

El jueves, Argentina tomó medidas radicales para frenar el brote de la pandemia de coronavirus, al suspender temporalmente vuelos internacionales y grandes eventos públicos. El Salvador está imponiendo uno de los controles más estrictos del mundo, incluso antes de que se confirme un solo caso de la enfermedad, al prohibir la entrada de visitantes al país a través de todos los puertos de entrada que no sean residentes o diplomáticos.

Moreno dijo que está más preocupado por naciones como Venezuela, Haití, Honduras , “los países más vulnerables, donde hoy no tienen casos reportados, pero bien podrían estar allí y no ser reportados porque no tienen todo el sistema en marcha”, dijo.

Venezuela, junto con México, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros importantes productores de petróleo, enfrentará un impacto económico por la caída de los precios, lo que dañará sus exportaciones y ejercerá presión sobre sus saldos en cuenta corriente, dijo Moreno. Se espera que la región crezca 1.8% este año, menos de la mitad de la proyección para las economías emergentes, según analistas encuestados por Bloomberg.

El coronavirus es la última prueba para una región ya amenazada por economías marcadas por una productividad relativamente baja y dependientes de las exportaciones de productos básicos, que ha restringido el crecimiento en los últimos años, dijo Moreno. América Latina es la única región del mundo en desarrollo que registró una caída en los estándares de vida en el último lustro, según datos del Fondo Monetario Internacional.

Esta semana, el BID pospuso su propia reunión anual en Barranquilla, Colombia, programada para la próxima semana hasta la primera mitad de septiembre debido a las preocupaciones sobre el coronavirus. Moreno, quien ha dirigido el BID desde el 2005 y cuyo mandato finaliza este año, dijo que su banco trabajará junto con el FMI y el Banco Mundial para coordinar la respuesta al virus.

“Este es el momento para poner manos a la obra, para que las personas trabajen juntas”, dijo.