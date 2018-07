BID: Perú está preparado para enfrentar "shocks externos negativos"

Andrew Powell , asesor principal del departamento de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID ), manifestó que Perú, en medio de esta coyuntura internacional de tensión comercial entre Estados Unidos y China, está preparado para enfrentar "shocks externos negativos" debido al espacio que tiene en sus políticas de gasto fiscal.

“Por el sistema económico que mantiene, el país tiene espacio para tener políticas contra cíclicas si viene un shock negativo, es una manera de contener los shocks negativos”, dijo en la presentación del Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018 - La Hora del Crecimiento.

Cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé que el déficit fiscal en 2018 será menor al "límite" establecido de 3.5% del PBI, debido al incremento en la recaudación y las recientes medidas tomadas al respecto.

El déficit fiscal alcanzó en 2016 el 2.6% del PBI y en 2017 se elevó al 3.2% del PBI, según datos del BCR .

Sistema monetario y fiscal de Perú



De otro lado, Powell indicó que el sistema monetario y fiscal prudente con metas transparentes que Perú tiene, contribuye a atraer inversiones para distintos sectores.

“ Perú está muy bien posicionado, tiene un sistema fiscal prudente, un sistema monetario estable con metas claras y transparentes y creo que bajo ese sistema que ha desarrollado vienen inversiones para los distintos sectores”, declaró a la Agencia Andina.

Los principales sectores que concentran la Inversión Extranjera Directa (IED) en Perú son minería (US$ 5,648 millones), comunicaciones (US$ 5,324 millones), finanzas (US$ 4,695 millones), energía (US$ 3,446 millones) e industria (US$ 3,218 millones), de un total de US$ 25,684 millones, según estadísticas al 31 de diciembre de 2017, de ProInversión .

Asimismo, España lidera el ranking con US$ 4,522 millones, seguido del Reino Unido (US$ 4,336 millones), Chile (US$ 3,402 millones), Estados Unidos (US$ 3,193 millones) y otros países.

Sin embargo, tras el reciente anuncio de la empresa británica Anglo American de comenzar a ejecutar su inversión en el proyecto minero Quellaveco para explotar cobre, el Reino Unido se convertirá en el principal inversor extranjero en Perú.

Powell señaló que los pronósticos para el crecimiento de Perú “son bastante sólidos”. De acuerdo a estimaciones del BID, este año el país lograría una expansión económica de 4%, en un contexto en que la economía mundial avanzaría 3.9%.

Recientemente el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú adelantó que, para su próxima estimación del crecimiento económico para 2018, su actual previsión de 4% tendría un “sesgo al alza” ante el avance de la inversión y consumo; de igual manera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), también prevé elevar su proyección.

El economista Andrew Powell presentó en días pasados el Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018, “La Hora del Crecimiento”, del cual es coautor conjuntamente con su colega del BID, Eduardo Cavallo.