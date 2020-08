El Banco Central de Reserva (BCR) advirtió los efectos que tendrá el proyecto de Ley 5904/2020-CR que propone establecer tasas máximas de interés así como regular las comisiones y gastos cobrados a los consumidores.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos, indicó -durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor- que imponer topes a las tasas de interés generará efectos no deseados como la exclusión de acceso al crédito a nuevos emprendedores sin historial crediticio o garantías sin ofrecer y a aquellos peruanos con menores ingresos económicos .

“En concreto conllevaría al racionamiento del crédito a aquellos cuyo riesgo de crédito esté por encima del tope. En época de crisis económica el efecto negativo del racionamiento es aún más fuerte porque la oferta de préstamos es menor”, aseguró.

En ese sentido, el especialista remarcó que de darse luz verde a esta propuesta los solicitantes de créditos que no puedan ser atendidos tendrían que recurrir a entidades informales de crédito, algunas de ellas con fuentes ilegales de fondo, la que cobras tasa de interés significativamente más altas.

A lo que se suma la exposición a otros riesgos como son los métodos de cobranza ilegal .

“Incluso dichos solicitantes perderían su historial crediticio, lo que los alejaría del sector formal y de la posibilidad de acceder gradualmente a menores tasas de interés en el sistema formal, y con ello no accederían a una gama amplía de otros servicios financieros”, acotó.

Mencionó que el crédito informal -de acuerdo a un estudio realizado en julio del 2020- cobra tasas de interés mensual promedio entre 20% (792% anual) hasta 30% (2,230% anual), la que esta generalmente dirigido a los pequeños comerciantes en bodegas y mercados.

-Microfinanzas-

La propuesta congresal -añadió Armas- también tendría un efecto en el desarrollo de las microfinanzas ya que al establecer límites a las tasas de interés en estos segmentos afectaría el proceso de incorporación de nuevos clientes o la exclusión de aquellos que ya han ido acumulando historial crediticio.

“Las 39 entidades especializadas en microfinanzas a la fecha poseen un patrimonio de S/ 10,000 millones y proveen crédito a alrededor de 3.2 millones de Mype por alrededor de S/ 31,000 millones (67% del crédito total de este sector)”, argumentó.

Recordó que las entidades microfinancieras cobran tasas de interés más altas debido a mayores costos de fondeo; el perfil más riesgoso de sus clientes y mayores gastos operativos en el seguimiento y recuperación de créditos.

También mencionó que la experiencia internacional muestra que los topes a las tasa de interés activa tiene otros efectos como:

Menor crédito a los prestatarios más pequeños y riesgosos

Menos número de instituciones financieras

Aumento de comisiones

Menos transparencia de precios

“El número de sujetos de crédito en Perú todavía es muy pequeño en relación a su población: es apenas 40% de la población. No queremos defender a un grupo económico, lo que nos preocupa son aquellos que no tienen garantía que ofrecer, que no tienen acceso al crédito formal, especialmente a los emprendedores que aceptan préstamos a tasa de interés que no son convenientes”, subrayó.