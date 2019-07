Julio Velarde: "No se justifica oposición a Tía María"

El presidente del Banco Central de Reservas (BCR), Julio Velarde, sostuvo que el Gobierno debería entregar la licencia de construcción al proyecto Tía María (Arequipa) debido a que ha cumplido con todos los requisitos para obtenerlo.



Explicó que los recursos que contribuyen al bienestar de los peruanos deben explotarse, y en tal sentido, dijo que Tía María también debería explotarse.



"Han cumplido los requisitos para la licencia. Comparto con el ministro de Economía (Carlos Oliva) que creo que debe darse (la licencia). Obviamente es ver la aceptación social, pero es un recurso de todos los peruanos y no solo de los vecinos de la zona", dijo Velarde luego de presentar la moneda de S/ 1 alusiva al gato andino la cual forma parte de la Serie Numismática "Fauna Silvestre Amenazada del Perú".



Agregó que lo que debe cuidar siempre es que no se afecte el medio ambiente y para ello se deben dar todas las garantías. "Pero oposición, simplemente por oponerse, sin estimar realmente cuáles son los daños, creo que no se justifica", sostuvo la autoridad del ente monetario.



Cabe recordar que la empresa a cargo del proyecto cuprífero, Southern Copper, espera recibir la licencia de construcción de este proyecto antes que culmine la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en agosto de este año.