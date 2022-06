El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la balanza comercial registró en abril un superávit mensual de US$ 190 millones y, acumulado 12 meses, uno de US$ 15,700 millones, menor al del mes anterior (US$ 16,200 millones).

De acuerdo con el boletín informativo del ente emisor, las exportaciones sumaron US$ 5,215 millones en abril, superiores en 11.9% (US$ 556 millones) a las de abril de 2021, reflejo de los altos precios del gas (a pesar de la corrección de 48% de abril) y de los metales.

Las exportaciones de cobre, zinc, molibdeno y hierro reportadas por Sunat se han complementado con reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para aquellas empresas que, habiendo realizado embarques, aún no los han regularizado en la Sunat.

En abril, las importaciones ascendieron a US$ 5,025 millones, mayores en 26.1% (US$ 1,041 millones) a las de abril de 2021, debido principalmente a los precios más altos de los insumos (alimentos, combustibles e insumos industriales).

Los términos de intercambio disminuyeron 2.5% en abril respecto a igual mes de 2021, por los mayores precios de importación (20.2%). Los precios de exportación se incrementaron 17.3% por cobre, zinc, hidrocarburos, oro y café, principalmente.

De acuerdo con el BCR, en abril, los términos de intercambio registraron una disminución respecto a igual mes de 2021 de 2.5%.

Los precios de importación se elevaron (20.2%), por mayores precios del petróleo, alimentos e insumos industriales, mientras que los precios de exportación se elevaron en menor magnitud (17.3%), por mayores precios de cobre, oro, zinc, petróleo, gas y café. Respecto a marzo pasado, los términos de intercambio disminuyeron 3.2%.

Los precios de las importaciones aumentaron 2.6% por mayores precios del petróleo y alimentos. Los precios de las exportaciones se redujeron en 0.7% por los menores precios de gas (caída de 48%), oro, zinc y café.

Exportaciones

Respecto a abril de 2021 destaca la recuperación de todos los grupos de actividad económica exceptuando pesca.

Resalta el crecimiento del sector hidrocarburos (208.3%), impulsado por mayores precios, y el de los sectores manufactura no primaria (20.5%), principalmente por mayores envíos textiles, papeles y químicos, y del sector agropecuario (6.5%), principalmente por las mayores exportaciones de café, uvas y madera.

Por su parte, el volumen de los productos tradicionales se redujo (5.9%) por menores embarques de harina de pescado, cobre, oro, zinc y petróleo; mientras que el de los no tradicionales se incrementó (0.1%) principalmente por productos agropecuarios y textiles.

Los precios de exportación disminuyeron 0.7% respecto al mes pasado. Los precios de los productos tradicionales cayeron 1.2% (zinc y gas), mientras que los de los productos no tradicionales aumentaron 0.9%.

Respecto a abril de 2021, los precios de las exportaciones aumentaron en 17.3%, principalmente por productos mineros, hidrocarburos y café.

Importaciones

En abril de 2022, el índice de volumen de las importaciones aumentó 4.9% respecto a abril de 2021, principalmente por los mayores volúmenes importados de insumos (12.9%).

En abril, el índice de precios de las importaciones aumentó 2.6% y 20.2% en comparación a marzo pasado y a abril de 2021, respectivamente, principalmente por los mayores precios de los insumos industriales, alimentos y combustibles.

El precio del petróleo en abril se elevó 83.6% interanual, y el maíz y la soya, entre los alimentos, registraron alzas de 38% y 29.1%, respectivamente.

Los precios promedio de los principales insumos industriales también mostraron un incremento con relación al mismo mes del año anterior; destacando los precios de las importaciones de abonos (157.8%), papeles (38,9 por ciento), hierro y acero (29.1%) y textiles (20.9%).

Según informó el BCR, por sector económico, las importaciones de abril aumentaron en la mayoría de los rubros en comparación con igual mes de 2021.

Resaltan las importaciones de minería e hidrocarburos, productos químicos y plásticos, productos e instrumentos metálicos y eléctricos, maquinaria y equipo, y textiles y papeles.