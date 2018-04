BCR: Superávit comercial de US$ 461 millones en febrero En febrero, las exportaciones totalizaron los US$ 3,575 millones, un incremento de 0.2% respecto a febrero de 2017, por las mayores ventas de los productos no tradicionales, sostiene el BCR.

(Foto: Mincetur - Manual de Origen: TLC Perú - China) (Foto: Mincetur - Manual de Origen: TLC Perú - China)