El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el superávit de la balanza comercial alcanzó US$ 14,752 millones en 2021, como resultado del avance de las exportaciones que lograron recuperar y superar los niveles prepandemia.

“En 2021, las exportaciones sumaron US$ 63,106 millones, lo que significó un nuevo máximo histórico, mayores en 31.5% y 47.1% a las de 2019 y 2020, respectivamente. Por componentes, tanto los productos tradicionales como los no tradicionales marcaron nuevos máximos. Las importaciones alcanzaron los US$ 48,354 millones en 2021, superiores en 17.6% con relación a 2019 y en 39.3% frente a 2020″, precisa el boletín informativo del BCR.

En términos mensuales, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1,737 millones en diciembre de 2021, superior en US$ 267 millones al de diciembre de 2019.

El avance corresponde a los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación.

“Influyó también el mayor volumen exportado de productos no tradicionales. Este superávit es mayor en US$ 439 millones al de diciembre de 2020″, precisó el ente emisor.

En diciembre de 2021, las exportaciones sumaron US$ 6,339 millones, superiores en 30.2% y 26.2% a las de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente, reflejo de los altos precios de los metales y la recuperación de la actividad económica mundial.

Las exportaciones de productos tradicionales registraron US$ 4,516 millones en diciembre de 2021, un incremento de 29.7% con relación a diciembre de 2019, producto de los mayores precios (50.1%), “particularmente del gas natural, minerales y café. Con respecto a diciembre de 2020, las exportaciones tradicionales fueron mayores en 26.3%”.

“En tanto que, las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 1,804 millones en diciembre de 2021, mayores en 30.5% y 25.5% frente a diciembre de 2019 y 2020, respectivamente”, dijo BCR.

Importaciones

Las importaciones alcanzaron los US$ 4,602 millones en diciembre de 2021, mayores en 35.4% y 23.5% a lo reportado en diciembre de 2019 y 2020, respectivamente, con incrementos generalizados en todos sus rubros, producto de la recuperación de la demanda interna y de los mayores precios.

“Por su parte, los términos de intercambio tuvieron un incremento promedio anual de 11.8% en 2021, la tasa de crecimiento más alta de los últimos once años. Esta expansión se debió al alza de los precios de exportación, cuyo incremento fue de 30.3″, detalló el BCR.

Así, los términos de intercambio continuaron la expansión del año previo, en un contexto de mejora de las cotizaciones de productos mineros, hidrocarburos y café.