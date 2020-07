El Banco Central de Reserva (BCR) presentó el programa monetario del mes de julio, en el que brindó detalles de los avances de la economía con las fases de reactivación tras el confinamiento producido por el COVID-19. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, señaló que el directorio de la institución decidió mantener la tasa de interés de referencia en 0,25% como parte de una política monetaria expansiva ante la crisis que afronta el país por la pandemia.

Armas señaló que ya hay algunos indicadores de la economía que reflejan la etapa de recuperación por la que atraviesa el país. Señaló, por ejemplo, la recuperación del consumo interno de cemento, el consumo de electricidad y la cantidad de transacciones con tarjeta de crédito. Armas sostuvo que, de igual forma, las expectativas de crecimiento del PBI se vienen recuperando luego de haber alcanzado su mínimo histórico en abril. Estas expectativas continuarán en recuperación en tanto vaya avanzando la reactivación económica, dijo.

“Los indicadores muestran que la economía viene recuperándose desde el piso alcanzado en el mes de abril. Eso lo vemos en los indicadores de electricidad, que ha pasado de una caída de 30% en abril a -12.4% en junio. Esa caída cada vez es menor. A nivel sectorial, destaca la recuperación del consumo electricidad del sector Minería, en segundo lugar manufactura y a nivel regional destaca la zona norte”, comentó.

En ese sentido, señaló que desde el Banco Central de Reserva se buscan dar las condiciones para que el sector real de economía recupere su nivel de producción y el mercado de créditos funcione de manera adecuada y pueda apoyar esa recuperación. Armas sostuvo que, para lograr dicha recuperación, es necesario una sincronización entre la oferta y la demanda a través de políticas específicas.

“(Para apoyar este proceso de recuperación) Se requiere una sincronización por el lado de la oferta, con un reinicio de la economía eficiente y con los controles sanitarios adecuados; y por el lado de la demanda, se requiere una política fiscal expansiva con gasto público ágil. Por el lado de oferta, (se requiere) una reapertura con controles sanitarios adecuados, y por el lado de la demanda se necesita agilizar planes de inversión pública, los gastos de mantenimiento, el programa Arranca Perú. Desde el lado monetario, se mantiene una alta provisión de liquidez a la economía, con tasas de interés bajas”, dijo Armas.

Además, reafirmó que la recuperación de la economía peruana está en línea con las recuperaciones de las demás economías del mundo, lo cual ha llevado a una recuperación del precio de los comoditties como el oro y el cobre, los cuales influyen en las exportaciones del país. Indicó que la balanza comercial ya refleja una recuperación en las exportaciones, luego de la caída de -US$ 489 millones registrado en el mes de abril.

“Las exportaciones de mayo registraron un nivel de US$ 1,969 milllones, 7,7% mayor al nivel que se registró en abril que fue de US$ 1,827 millones. La recuperación fue por el concepto de productos no tradicionales, que aumentaron 29,3%, de US$550 millones en abril a US$ 711 millones en mayo. En la medida que continúe la reapertura, otros sectores también deben unirse a este proceso de recuperación”, comentó.