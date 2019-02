BCR: Quinua peruana avanza en promoción, pero con problemas en asesoría agrícola

La quinua, producto nativo de los andes, fue revalorada a nivel mundial en 2013 o “Año Internacional de la Quinua” por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en los últimos años ha tenido un alto protagonismo para sus envíos en el mercado internacional.

El Banco Central de Reserva (BCR), en su informe de Actividad Económicas, detalla que los principales países productores son Perú y Bolivia, y en menor proporción Ecuador.

A partir de 2015, Perú es el primer exportador, con mayores países de destino, siendo los principales países compradores en Norteamérica, Europa y Asia al 2017.

"Los mayores crecimientos significativos en las importaciones en 2017 ocurrieron en Estados Unidos, Canadá, Taiwán y Australia. A mediados de año se cerraría un protocolo sanitario para la quinua con destino China lo que permitirá fortalecer y ampliar el valor de las agroexportaciones", detallan.

- Precios y mercados

En cuanto a los precios de exportación de la quinua están a la baja respecto a los máximos registrados en 2014.

"Los mayores precios se pagan por la quinua orgánica (US$ 2.3 - 2.8 por Kg.) según destino y su costo es de alrededor de US$ 2.1 el Kg. según zona productiva varía por color (blanca, roja y negra) respecto a la quinua convencional (US$ 2.2 Kg. y su costo es menor a US$ 1.8 Kg. según zona productiva)", detallan.

Al respecto, Bolivia logra mejores precios que Perú por su mayor posicionamiento con la quinua real (de buena calidad), procedente de Uyuni con condiciones climáticas y sanitarias más favorables que Puno, afectada por las heladas, granizadas y plagas como el mildiu y polilla de quinua.

Puno es la zona tradicional de mayor producción de quinua del Perú, las siembras se han extendido a Ayacucho y Apurímac con buenos rendimientos estimuladas por la exportación, lo que indica un potencial de ampliación de sus siembras en los valles interandinos.

Por el contrario, se han desincentivado las siembras en Arequipa por cultivar quinua convencional de menores precios en el mercado y de menor demanda.

- ¿Promoción sin asesoría?

Para el BCR, a su incursión global le ha faltado asesoría productiva para su continuidad agroexportadora, pues en este periodo primó la promoción del producto.

"En las zonas productoras falta mejorar las condiciones de riego, ampliar el uso de semilla certificada, extender las buenas prácticas agrícolas; acciones conducentes a un menor costo de producción para enfrentar precios menos explosivos que los de 2014 y que empiezan a mejorar en 2018", sostiene.

Los precios pasaron de un promedio de US$ 2.35 a 2.43 el kilo entre 2017 y 2018, logrando un volumen de exportación de US$ 125 millones en 2018.

