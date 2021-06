La inversión privada juega un papel fundamental en la economía peruana. Si bien para este año el Banco Central de Reserva (BCR) estima que su crecimiento será de 15.5%, para el 2022 ya se prevé una mayor debilidad, pues redujo su proyección de un avance de 4.5% que tenía en marzo a solo 2.5%.

“Para el 2022 se ha revisado el crecimiento a la baja de 4.5% a 2.5%, explicado por las menores expectativas de los empresarios”, explicó la entidad monetaria en su Reporte de Inflación de junio.

Incluso señala que el ritmo de recuperación para este año sería igual al previsto en el reporte previo de marzo (15.5%), debido a la mayor incertidumbre de los inversionistas tras el desarrollo del proceso electoral.

Previsión optimista

Según el presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, las expectativas empresariales actualmente se encuentran en niveles muy bajos y si a esto se suma la incertidumbre del proceso electoral, es muy complicado que los empresarios tomen riesgos de inversión a mediano y largo plazo.

“La revisión de crecimiento a 2.5% (para el 2022), como se están presentando las cosas, es relativamente optimista. Si es que en las próximas semanas, ya con un nuevo Gobierno no se ve que volvamos a mantener un aliento a la inversión privada, la tendencia podría ser a que esa proyección vaya a revisarse a la baja”, dijo.

Recordó que antes de la pandemia la inversión privada venía creciendo 4.5% en promedio, tasa que no era considerada muy alta, ya que en años previos se registraron caídas.

EN CORTO

Reducción. El BCR estima que la inversión directa extranjera (IDE) sumará unos US$ 5,236 millones este año, monto largamente superior que los 982 millones del 2020. Ya en el primer trimestre el monto fue de US$ 3,370 millones. Sin embargo, para el 2022, esta inversión se reduciría en US$ 1,074 millones, al sumar US$ 4,162 millones.