BCR mantiene proyección de crecimiento en 4.2% para el 2018

El Banco Central de Reserva (BCR) anunció hoy que mantiene sus proyecciones de crecimiento económico para el 2018, en 4.2%; pese a que algunos bancos internacionales y calificadores estiman que podría estar por debajo del 4%.

" Los fundamentos de la economía peruana no han cambiado. Los precios de commodities están más altos de los que teníamos previstos en el reporte de inflación", señaló Jorge Estrella, gerente general del ente emisor.

En esa línea, explicó que el precio del cobre está en 3.23 dólares la libra, por encima de lo que tenían previsto (US$ 3). "Si el precio del cobre se mantiene vamos a tener un mayor impulso por ese lado. Igual ocurre con el zinc, que su precio sigue crecimiento por problemas de inventarios, y va a mantenerse sostenidamente. Por el lado del oro, su precio está por encima de lo proyectado en el reporte de inflación", refirió.

Sobre la incertidumbre política en las últimas semanas, Estrella dijo que es un evento transitorio y que no afecta en general los fundamentos de la economía. "Por lo tanto, las decisiones de inversión de los agentes económicos no tendrían por qué cambiar. El modelo económico no está en riesgo y va a continuar", resaltó.

El escenario económico también es favorable para el resto de países. El ejecutivo comentó que ya se está viendo una la recuperación sólida y que "el mundo estaría creciendo más allá del 3% el próximo año. Eso da pie a que nuestro comercio aumento", proyectó el BCR.