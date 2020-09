El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, se refirió acerca del proyecto de ley que permitiría el retiro del 100% de las AFP. Sostuvo que es importante tomar en cuenta que estos recursos se destinan a la jubilación del afiliado.

“Ya se ha retirado un 25%. El país que nos ha seguido como Chile permitió 10%. Pero, el 25% ya me parece bastante amplio. La vejez es dura”, manifestó durante la presentación del Reporte de Inflación “Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2021”.

“La AFP no puede ser como el cajero automático, que uno va cuando hay cualquier necesidad. Son fondos para la vejez, que es dura y terrible si no se tienen recursos. Estamos haciendo que mucha gente no pueda tener recursos para su vejez y eso tiene que tenerse en cuenta siempre”, manifestó Velarde.

En tal sentido, indicó que en caso sea necesario hacer un retiro, “debería hacerse controlado y acotado a cantidades pequeñas por dos o tres meses”.

El funcionario del BCR destacó que mientras no exista otro mecanismo para las pensiones, las AFP serán fundamentales para efecto de ahorro interno y mercado de capitales.

“Son bastante importantes en cuanto al financiamiento interno, equilibrar salidas del mercado de bonos extranjeros, al ahorro privado interno. No solo verlo que es el cajero automático para sacar la plata en cualquier momento, es dinero para la jubilación”, concluyó Velarde.