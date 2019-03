BCR: Exportaciones cayeron en 6.2% en enero por menores envíos de minerales e hidrocarburos

El valor de las exportaciones totales fue de US$ 3,835 millones en enero de 2019, menor en 6.2 % respecto a enero del año pasado cuando se registró un monto de US$ 4,089 millones, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Según información del BCR, las exportaciones peruanas cayeron, en mayor medida, por los menores despachos de productos mineros y de hidrocarburos.

Por otra parte, el banco central destacó el incremento observado de las exportaciones no tradicionales en 8.1%, en particular de las agropecuarias y textiles.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales en enero de 2019. (Fuente: BCR) Exportaciones tradicionales y no tradicionales en enero de 2019. (Fuente: BCR) Exportaciones tradicionales y no tradicionales en enero de 2019. (Fuente: BCR)

En tanto, las importaciones registraron una variación positiva de 1.6% al sumar US$ 3,461 millones en enero de este año en comparación con los US$ 3 405 millones del 2018, por las mayores adquisiciones de bienes de consumo y de capital.

Total de las importaciones según uso o destino económico. (Fuente: BCR) Total de las importaciones según uso o destino económico. (Fuente: BCR) Total de las importaciones según uso o destino económico. (Fuente: BCR)

De tal manera, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 374 millones en el referido mes con lo que se tuvo un saldo positivo anual de US$ 6,740 millones. La cifra es menor en comparación con el superávit de US$ 684 millones registrado en enero del año pasado.

Balanza comercial en enero de 2019. (Fuente. BCR) Balanza comercial en enero de 2019. (Fuente. BCR) Balanza comercial en enero de 2019. (Fuente. BCR)

De otro lado, en enero, los términos de intercambio, que miden la evolución relativa de los precios de las exportaciones y de las importaciones, bajaron 6.9 % respecto a enero de 2018, por menores precios de exportación de cobre, oro, zinc, derivados de petróleo y gas natural.