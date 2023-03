El superávit de balanza comercial, según el último Reporte de Inflación (RI) del banco, será de US$ 13,800 millones en el 2023, registro que es casi el doble de lo que se preveía en el reporte de diciembre (US$ 7,538 millones). Para el 2024 se espera una cantidad similar a la de este año año.

“Estamos recuperando las proyecciones que teníamos hace seis y nueve meses, en la que esperábamos mayor superávit de la balanza comercial. [...] Las exportaciones para el 2023 estarán por encima de los US$ 68,000 millones, y para el 2024, de US$ 70,000 millones, cantidades bastante importantes que no habíamos tenido antes”, expresó Julio Velarde, presidente del BCR.

Mejores precios y desaceleración de la economía

Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, indicó que la razón principal de la mejora son los más favorables términos de intercambio (precios de exportaciones e importaciones), en particular por las previsiones más altas en los precios de los metales.

El BCR elevó su proyección del precio del cobre de US$ 3.58 a US$ 4 la libra para el 2023. El oro también tuvo revisiones al alza en su cotización a US$ 1,857 desde US$ 1,743 la onza.

“Se prevé una recuperación de los términos de intercambio por las mejores expectativas de los precios exportados como el cobre. Ello, en conjunto con la reducción acentuada de los precios de los fletes, hacen que superávit sea mayor”, refirió Velandia.

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la entrada de Quellaveco (desde setiembre pasado) también explica la revisión al alza en la proyección de exportaciones.

“El BCR había estimado un precio del cobre relativamente bajo en diciembre, tanto para el 2023 y 2024. Sin embargo, para el 2024, la revisión al alza de las exportaciones responde más a Quellaveco que al efecto puro de precios”, anotó.

El exviceministro de Economía, Carlos Casas, indicó que “la parte menos positiva” de la mejor balanza comercial es el menor avance de las importaciones por la desaceleración económica del país, punto en el que coincidieron Thorne y Velandia.

Según el BCR, parte del recálculo de la balanza comercial obedece a la menor demanda por productos importados en el 2023. Pero resaltó, al mismo tiempo, la reducción de las estimaciones para los precios del petróleo, trigo y maíz.

“Hay una revisión a la baja del crecimiento para este año (de 2.9% a 2.6%), que se explica principalmente por un menor crecimiento del consumo y contracción de la inversión, algo que previamente el BCR no esperada. En la medida que la demanda interna es menor, entonces las importaciones son menores, lo que aumenta el superávit comercial”, dijo el economista de Credicorp Capital.

Impacto económico del mayor superávit comercial

Un mayor superávit comercial, indicó Thorne, daría paso a un incremento del ingreso disponible, lo que implica más recursos para hogares y empresas, y que pueden traducirse en, por ejemplo, mayores pagos por concepto de canon de empresas mineras.

El ingreso nacional disponible es un indicador que mide la capacidad adquisitiva de la población. A diferencia del PBI, incluye las remesas, transferencias, y también considera los cambios de las exportaciones, como consecuencia de las variaciones de los precios internacionales.

“Los que se beneficiarían directamente de esto (aumento del ingreso disponible) serían las empresas mineras, pero estas pagan canon (minero), lo que termina en mayores beneficios para las regiones. La inversión pública puede mejorar, pero esto depende de qué tan efectiva sea la calidad de los gobiernos subnacionales. Por el lado de inversión privada, por ahora, no se espera que estos recursos la impulsen”, anotó Thorne.

En el mismo sentido, el representante de Credicorp Capital, indicó que el mayor superávit comercial puede tener efecto positivo en el financiamiento local.

“Un mayor superávit comercial quiere decir que hay mayor capacidad de ahorro en la economía. Esto implica que se requieren menos recursos de financiamiento externo para el consumo local. Es una buena noticia en cuanto a que, en un contexto complejo de mercados internacionales por los eventos bancarios recientes, es mucho más costoso financiarse. Esto redunda en una mayor disponibilidad de recursos menos volátiles para los peruanos y en tener un crecimiento más sostenible”, apuntó.

Carlos Casas señaló que, por los mayores flujos de divisas, las mejores perspectivas podrían reflejarse en el tipo de cambio.

Al respecto, Velandia destacó que la depreciación del dólar podría favorecer el descenso de la inflación por el canal de importaciones (a menor precio del dólar, los insumos importados pueden significar precios locales más bajos).

“Podría haber menor depreciación del tipo de cambio (alza del dólar). El mayor superávit implica menores presiones para el sol peruano, que en el extremo es una menor inflación, y eso ayuda al bolsillo del consumidor”, dijo Velandia.

Datos

Los términos de intercambio aumentarían 3.9% en el 2023, según el BCR. Su previsión anterior era de una caída de 4.2%. Para el 2024 no hubo gran variación.

Los precios de exportación caerían en 0.7%. Antes se esperaba una caída de 6.6%.

Los precios de importaciones caerían 4.4%, mientras que en diciembre se esperaba una contracción de 2.4%.