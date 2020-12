El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses aumentó de 7.1% del PBI en octubre a 7.7% del PBI en noviembre.

Esto se debió principalmente al aumento de los gastos no financieros del gobierno general en 0.5% del PBI y por la caída de los ingresos corrientes del gobierno general en 0.2% del producto, según explica el BCR en su Resumen Informativo Semanal.

En noviembre, el déficit del sector público no financiero fue de S/ 6,294 millones, mayor en S/ 4,105 millones al del mismo mes del 2019, explicado por los mayores gastos no financieros del gobierno general (26.2%), principalmente del gasto corriente, y por los menores ingresos corrientes (9.8%), tanto tributarios como no tributarios.

Los mayores gastos no financieros del gobierno general en noviembre correspondieron principalmente al aumento del gasto corriente, en todos los niveles de gobierno, en 28%.

Entre estos destacaron las transferencias por el segundo bono universal, contrataciones de personal de salud, adquisición de suministros médicos, y mantenimiento vial vecinal e intervenciones inmediatas a cargo de los gobiernos locales.

En noviembre también se registró el segundo aumento de remuneraciones del personal docente. Igualmente se tuvo un mayor gasto en formación bruta de capital (26.6%), en los tres niveles de gobierno, principalmente de los gobiernos locales.

Por su parte, la disminución de los ingresos corrientes del gobierno general en noviembre estuvo asociada a la caída de los ingresos tanto tributarios como no tributarios, en 9% y 12.3%, respectivamente, afectados por el menor nivel de actividad económica, a lo que se sumó el mayor nivel de devolución de los impuestos.

En noviembre, se observó una desaceleración en la tasa de caída de los ingresos tributarios, en línea con la reapertura y reactivación de las actividades.