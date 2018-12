BCR: Déficit fiscal anual sube a 2.3% del PBI a noviembre

El déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses a noviembre llegó a 2.3% del PBI, superior en 0.1 puntos porcentuales del PBI al registrado el mes anterior, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

(Fuente: BCR) (Fuente: BCR) (Fuente: BCR)

En un comunicado, el ente emisor explicó que el aumento de la brecha fiscal se debió a los mayores gastos no financieros del gobierno general, los cuales pasaron de 20.3 a 20.4% del PBI.

En términos mensuales, el sector público no financiero registró un déficit económico de S/ 2,299 millones en noviembre, mayor en S/ 524 millones al déficit del mismo mes de 2017.

El déficit del sector público no financiero se dio por los mayores gastos no financieros del gobierno general (11.3%), principalmente en formación bruta de capital; aunque fue atenuado por el aumento de los ingresos corrientes (9.8%), tanto tributarios como no tributarios, en particular del gobierno nacional.

De otro lado, el BCR dijo que el aumento del gasto en formación bruta de capital (37.9%) se registró en los tres niveles de gobierno.

El gobierno nacional se expandió en 47.4%, la tasa más alta desde junio de 2015, los gobiernos regionales crecieron en 25.7% y los gobiernos locales en 36.2%; mientras que los mayores gastos corrientes del gobierno general correspondieron a los componentes transferencias y bienes y servicios.

Por su parte, en noviembre destacó la mayor recaudación por Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), a lo que se suman los mayores ingresos por multas y traslado de detracciones por parte de Sunat.

Además, entre los ingresos no tributarios destacaron las mayores contribuciones sociales, y regalías y canon petrolero.