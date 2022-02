El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un superávit de 0.8% del PBI en 2020 a un déficit de 2.8% del PBI en 2021, “ligeramente superior al déficit promedio histórico de 2.7% del producto”.

La ampliación del déficit respondió al aumento de las importaciones, a las mayores utilidades de empresas con inversión directa extranjera en el país y a la contracción de la cuenta de servicios por los mayores costos de fletes; factores que fueron contrarrestados por la expansión de las exportaciones, las cuales alcanzaron el 28.1% del PBI, por encima del promedio histórico de 1980 a 2021 (20.4% del PBI).

De acuerdo con el boletín informativo del ente emisor, en el cuarto trimestre de 2021, la cuenta corriente registró un déficit de US$ 1,284 millones, representando 2.2% del PBI, en contraste con el superávit de US$ 1,302 millones registrado en el cuarto trimestre de 2020.

“El resultado deficitario del periodo fue reflejo, en primer lugar, del mayor déficit del ingreso primario (renta neta de factores). Reforzó esta tendencia la ampliación del déficit de la cuenta de servicios y el mayor valor de las importaciones de bienes”, precisó el BCR.

El superávit de la balanza comercial de bienes se elevó a US$ 5 284 millones en el cuarto trimestre de 2021, superior en US$ 1 421 millones al registrado en el mismo periodo de 2020. El incremento interanual se explica por el aumento de las exportaciones desde US$ 14 147 millones en el cuarto trimestre de 2020 al nivel máximo histórico de US$ 18 330 millones en el último trimestre de 2021, sustentado en la expansión de los términos de intercambio, atribuida al incremento en las cotizaciones de los metales industriales. Contribuyó también la recuperación de la demanda global por nuestras exportaciones no tradicionales. Se registraron importaciones en el cuarto trimestre de 2021 por US$ 13 046 millones, lo que implicó un aumento de US$ 2 762 millones con respecto a igual período de 2020.

En el cuarto trimestre de 2021, el déficit de la balanza de servicios ascendió a US$ 2 130 millones, superior en US$ 800 millones al observado en similar período de 2020. El aumento del déficit obedeció a los mayores egresos por fletes como resultado de la crisis en el transporte marítimo internacional, que fueron compensados en parte por una ligera recuperación en los ingresos, particularmente en los relacionados con la entrada de viajeros no residentes tras la flexibilización de las restricciones sanitarias.

El déficit del ingreso primario (renta neta de factores) en el cuarto trimestre de 2021 ascendió a US$ 5 559 millones, mayor en US$ 3 381 millones al de igual trimestre de 2020, explicado principalmente por las mayores utilidades de las empresas con participación extranjera, impulsadas por los altos precios de los commodities y la recuperación de la actividad interna. En este trimestre de 2021, las utilidades de las empresas con participación extranjera alcanzaron los US$ 5 146 millones, mayor en US$ 3 096 millones al de similar periodo en 2020. Dicho incremento fue general en todos los sectores económicos, destacándose entre ellos los sectores servicios, minería e hidrocarburos.

En el cuarto trimestre de 2021, el ingreso secundario (transferencias) sumó US$ 1 121 millones, superior en US$ 174 millones al de igual periodo de 2020, por mayores ingresos de remesas y de pago de Impuesto de No Domiciliados. Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior fueron de US$ 945 millones, superiores en US$ 85 millones en comparación al de igual trimestre de 2020, debido a la recuperación del empleo en los principales países de los que provienen las remesas (Estados Unidos, Chile y España). En el mismo periodo, los envíos de remesas al exterior sumaron US$ 49 millones (principalmente a Venezuela).

Cuenta financiera

La cuenta financiera en el cuarto trimestre de 2021 muestra un mayor financiamiento externo (incremento de la posición deudora neta) por US$ 4,915 millones, equivalente a 8.3% del PBI.

“Dicho aumento es principalmente de largo plazo, tanto del sector público como del sector privado. Esta evolución fue atenuada en parte por las mayores compras de activos externos netos de corto plazo, principalmente depósitos en el exterior de residentes, aunque en un menor ritmo que en el trimestre previo”, indica el BCR.

En el cuarto trimestre de 2021, el financiamiento externo de largo plazo del sector privado sumó US$ 1,929 millones, mayor en US$ 1,681 millones al mostrado en igual periodo de 2020, debido a los mayores flujos de préstamos netos de largo plazo e inversión directa extranjera.

El financiamiento del sector público ascendió a US$ 4,771 millones en el cuarto trimestre de 2021, mayor en US$ 1,795 millones al observado en igual trimestre de 2020. Destaca, principalmente, la emisión de bonos globales por US$ 4,0 mil millones y por € 1,0 mil millones. La colocación en dólares correspondió a tres bonos con vencimientos en los años 2034 y 2072 (bonos sostenibles) y 2051 (reapertura). En tanto, la colocación en euros correspondió a la de un bono social con vencimiento en el año 2036. Esta operación compensó las ventas de bonos soberanos de no residentes por US$ 123 millones.

El incremento de activos externos netos de corto plazo sumó US$ 1,786 millones en el último trimestre de 2021, mayor en US$ 980 millones al de igual periodo de 2020, como reflejo de los menores pasivos del sector financiero (US$ 1,349 millones) y los mayores activos del sector no financiero (US$ 1,119 millones).

Las RIN

El nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicó en US$ 78,495 millones al cierre de 2021, monto superior en US$ 3 789 millones al observado al final de 2020.

La acumulación de RIN se debió en mayor magnitud a operaciones cambiarias de US$ 11 752 millones con el sector público e incremento de depósitos de intermediarios financieros en el BCRP por US$ 3 159 millones, aunque parcialmente compensado por ventas netas en mesa de US$ 11 626 millones, dirigidas a mitigar la volatilidad del tipo de cambio.

Estas reservas internacionales al cierre de 2021 equivalen a 35 por ciento del PBI, ratio ligeramente menor al 36 por ciento registrado en 2020, debido a la recuperación del PBI nominal.