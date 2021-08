El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en términos anuales, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de 0.9% del PBI al segundo trimestre de 2021, inferior al déficit promedio de 2.6% del producto de los últimos 10 años.

Este resultado recoge una recuperación parcial de la demanda global tras el impacto de la crisis del COVID-19.

En el segundo trimestre de 2021, la cuenta corriente de balanza de pagos alcanzó un déficit de US$ 2,104 millones (3.8% del PBI), mayor en US$ 1,269 millones al del segundo trimestre de 2019.

“El incremento del déficit se explica por el mayor déficit de la renta de factores, asociado a las utilidades más altas – máximo no observado desde el segundo trimestre de 2011- de las empresas con inversión directa extranjera en el país”, detalló el BCR.

En el segundo trimestre de 2021, el déficit de la balanza de servicios ascendió a US$ 1,552 millones, superior en US$ 585 millones y en US$ 824 millones respecto al observado en igual período de 2020 y 2019, respectivamente. Esta evolución se debió principalmente a los mayores egresos por transporte (fletes) y viajes en comparación a 2020 y a los menores ingresos por viajes respecto a 2019.

El déficit por renta de factores en el segundo trimestre de 2021 fue de US$ 3 971 millones, mayor en US$ 3 697 millones y en US$ 1 518 millones al de igual periodo de 2020 y 2019, respectivamente. Ello se explicó principalmente por las mayores utilidades de las empresas con participación extranjera, impulsadas por los altos precios de los commodities y la recuperación de la actividad interna.

El superávit de la balanza comercial se elevó a US$ 2 478 millones en el segundo trimestre de 2021, superior en US$ 2 490 millones al resultado del mismo periodo de 2020 y mayor en US$ 1 062 millones al de similar trimestre de 2019. Entre 2021 y 2020, el avance obedeció al aumento de las exportaciones en US$ 7 567 millones, por la mayor producción de los metales industriales y el incremento de sus precios internacionales; así como a la expansión del volumen exportado de harina y aceite de pescado y a los embarques de textiles. Por el lado de las importaciones, se registró un alza de US$ 5 077 millones respecto al mismo periodo del año previo, por el crecimiento de la demanda interna.

En el segundo trimestre de 2021, las transferencias corrientes sumaron US$ 940 millones, cifra inferior a la del segundo trimestre de 2020, debido a los ingresos extraordinarios registrados en el año previo por el pago de un impuesto de una empresa no residente del sector de electricidad. Respecto a 2019, las transferencias corrientes se incrementaron en US$ 11 millones.

“La cuenta financiera del segundo trimestre de 2021 fue negativa en US$ 4,454 millones, principalmente por el flujo negativo de la cuenta de capitales de corto plazo (US$ 7,296 millones), asociado a los mayores depósitos en el exterior de las familias y empresas no financieras en un clima de alta incertidumbre política”, detalló el BCR.

Asimismo, informó que se registró una reducción del endeudamiento externo del sector público (US$ 516 millones) por venta de bonos soberanos por parte de inversionistas no residentes (US$ 987 millones), lo que fue atenuado por el desembolso de US$ 400 millones en junio, producto de un crédito concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en marzo.

En el segundo trimestre de 2021, el financiamiento externo de largo plazo del sector privado ascendió a US$ 3 359 millones, monto mayor en US$ 4 089 millones al de igual periodo de 2020, por la venta de activos externos de cartera (principalmente de las AFP para atender los retiros autorizados y de los fondos mutuos).

El nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicó en US$ 71 892 millones al cierre del segundo trimestre de 2021 (32 por ciento del PBI), monto que permite a la economía contar con una alta capacidad de respuesta para continuar enfrentando contingencias adversas. Este nivel fue superior en US$ 443 millones al observado al cierre del segundo trimestre de 2020 e inferior en US$ 8 029 millones al registrado en el trimestre previo.

Brecha ahorro - inversión

Respecto al requerimiento de financiamiento externo, el Banco Central informó que este se aumentó en 4.1 puntos porcentuales del PBI entre el segundo trimestre de 2021 y el de 2020, debido a que la recuperación de la inversión bruta interna fue mayor al aumento del ahorro interno.

“Se observó un incremento del ahorro público tras la recuperación de los ingresos fiscales, lo cual fue compensado parcialmente por una disminución del ahorro privado, tras el aumento del consumo y el retorno gradual de los hábitos de gasto previos a la pandemia. En tanto, el dinamismo de la inversión se explica por la mayor ejecución de obras privadas y públicas respecto al año previo”, detalló.