BCR: Crédito al sector privado creció 7.7% en marzo

FOTO 2 | 2. No malgastan dinero para impresionar a otros. La mayoría de las personas ricas no gastan su tiempo ni su dinero tratando de impresionar a los demás. “Saben lo que han logrado, por lo que su atención no está en lo que otros piensan”. De hecho, muchos mega ricos no habrían ganado tanto dinero si o hubieran gastado en cosas para impresionar a los demás. Vivir por debajo de las posibilidades y rechazar los estilos de vida ostentosos son los secretos mejor guardados de las personas más ricas de EE.UU., según el libro